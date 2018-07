Ronaldo alla Juve | è stato il più grande colpo della storia della serie A?

Cristiano Ronaldo alla Juventus - ecco le cifre dell’affare : Anche la Juventus ha ufficializzato l'operazione. Il portoghese ha firmato un contratto quadriennale, che lo legherà al club bianconero fino al 2022. L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus, ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ronaldo scrive ai tifosi del Real : vado alla Juve - è il momento di una nuova fase : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa è chiusa e secondo la Gazzetta la Juventus ha consegnato al Real Madrid una offerta di 105 milioni. A Ronaldo andranno 30 milioni a stagione per 4 anni. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti: da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States; per il momento resta in vacanza a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - le prime parole di CR7 da calciatore bianconero : “voglio cominciare nuovo ciclo” : “Questi anni al Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita – scrive Cristiano Ronaldo subito dopo l’ufficializzazione del passaggio alla Juventus -. Provo solo enorme gratitudine per questo club, e ringraziare tutti per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Credo però che sia giunto il momento di aprire una nuova fase e per questo ho chiesto di accogliere il mio trasferimento. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : i primi messaggi dei nuovi compagni - Khedira e Dybala danno il benvenuto a CR7 [FOTO] : Sami Khedira e Paulo Dybala danno il benvenuto alla Juventus a Cristiano Ronaldo: le parole del calciatore tedesco Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: il Real Madrid ha pubblicato il comunicato stampa d’addio e una bellissima lettera di saluti del calciatore portoghese, mentre si attende con ansia il comunicato ufficiale del club bianconero. Intanto, sui social spopolano i messaggi dei colleghi di Cristiano ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : operazione da 400 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

