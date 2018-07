Ronaldo alla Juve | è fatta | già in serata a Torino con Agnelli Affare ?da 105 milioni

Fantacalcio : pro e contro di Ronaldo. E quanto costerà alla Magic : Lo avevamo quotato solo in Magic Champions, all'Europeo o al Mondiale. Stavolta è tutta un'altra cosa. Cristiano Ronaldo alla Juventus, in Serie A e nelle liste di Magic +3 Campionato non è più ...

Moratti : “Ronaldo alla Juve? Avrei preferito andasse all’Inter” : Cristiano Ronaldo alla Juventus? “E’ chiaro che Avrei preferito che lo facesse l’Inter un colpo del genere. Però trovo che sia stata un’idea intelligente quindi complimenti alla Juve”. Così Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato il possibile arrivo del campione portoghese a Torino. “Per me hanno avuto un’ottima idea, poi il portarlo a casa dipende dalle potenzialità che loro ...

Ronaldo alla Juve - è fatta : già in serata a Torino con Agnelli : Torino ? Tutto fatto per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il giocatore è atteso in serata a Torino. L'accelerazione è arrivata con il viaggio di Andrea Agnelli...

Dalla Spagna : Ronaldo stupito dalla Juve : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus . Come scrive il quotidiano spagnolo Sport , CR7 è colpito dallo sforzo che il club bianconero e i suoi proprietari, la famiglia Agnelli, sono disposti a fare . Per lui è importante sentirsi desiderato e la Juve ha dimostrato di essere ...

Moratti: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico"/ "Avrei voluto vederlo all'Inter. Milan? Tanta confusione"

Ronaldo alla Juve - chi ci guadagna davvero? : Chi ci guadagnerebbe davvero nel possibile (anzi, probabile) passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus? Per la Juventus l'esborso economico è importante, roba mai vista sotto la gestione Andrea Agnelli. Il presidente...

Moratti ammette : "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico" : Il sempre più probabile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sta destabilizzando i rivali con Massimo Moratti, ex numero uno e grande tifosi dell'Inter, che ha ammesso di rosicare nel vedere il fuoriclasse portoghese con la maglia bianconera. Ecco le sue parole durante l'evento Milano Calciocity, manifestazione organizzata dalla Triennale di Milano e dal Comune della capitale lombarda: "Ammetto che se andasse alla Juve rosicherei un po', ...

Agnelli vola in Grecia da Ronaldo. Il passaggio alla Juve è più vicino : Ore decisive per l'affare Ronaldo alla Juventus. Sull'asse Madrid-Kalamata, la trattativa pare avviata all'ultima curva prima del traguardo.Nella capitale spagnola è infatti in programma l'incontro probabilmente decisivo tra i vertici del Real e il procuratore di CR7, Jorge Mendes, mentre nella città del Peleponneso sarebbe sbarcato il presidente della Juventus Andrea Agnelli per incontrare di persona Ronaldo che sta trascorrendo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : in Grecia incontro con Andrea Agnelli : Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è salito su un volo privato, in partenza dall’aeroporto di Pisa, e ha raggiunto

Calciomercato - Moratti : «Cristiano Ronaldo? Complimenti alla Juventus» : MILANO - Cristiano Ronaldo alla Juventus ? "E' chiaro che avrei preferito che lo facesse l' Inter un colpo del genere. Però trovo che sia stata un'idea intelligente quindi Complimenti alla Juve" . ...

Cristiano Ronaldo alla Juve? Con soli 100mila euro potrebbe pagare tutte le tasse sui guadagni all'estero : In attesa che trovino conferma le notizie su un imminente trasferimento in Italia di Cristiano Ronaldo , non si placano le voci sui motivi che avrebbero spinto il campione portoghese a considerare l'...

