Romina Power in bikini su Instagram Felice dopo il bacio ad Al Bano?

Romina Power : dopo il bacio con Albano la sexy foto in bikini - : Tornata a postare assiduamente sui suoi canali social preferiti, negli ultimi giorni ci sta facendo la cronaca dei suoi viaggi: […]

Albano Carrisi e Romina Power : il bacio sul palco di Genova : Durante il mega concerto a Genova è accaduto di tutto tra Albano Carrisi e l'ex moglie Romina Power [VIDEO]. I due artisti sono tornati ad esibirsi in Italia per la prima volta da quando il Maestro ha dichiarato ufficialmente di aver chiuso la sua relazione con Loredana Lecciso. Un'esibizione magistrale che ha mandato in visibilio tutti i fan presenti all'Arena del Mare del capoluogo ligure. Non solo perché il cantautore salentino e la Power ...

Al Bano e Romina Power - bacio sulle labbra : il video rubato manda i fan in delirio : Per i fan che sognano di rivedere Al Bano e Romina Power si sono riaccese le speranze. Dopo le voci su un presunto ritorno di fiamma e su un nuovo matrimonio, la coppia più amata della canzone ...

Al Bano e Romina Power si baciano a un concerto (FOTO) : Romina Power e Al Bano: scatta il bacio ad un concerto Come molti sapranno ormai a menadito Al Bano e Loredana Lecciso, dopo 18 anni d’amore, si sono definitivamente lasciati. Non è dato sapere con certezza il motivo di questa scelta, anche se più volte la Lecciso da Barbara d’Urso a Domenica Live ha rivelato di essere stata molto infastidita da alcuni atteggiamenti avuti da Romina Power in questi ultimi mesi nei confronti del suo ex ...

Chi è Taryn - la sorella di Romina Power : Taryn è la sorella minore di Romina Power e una delle persone più importanti della sua vita. Attrice e scrittrice, ha deciso di lasciare Los Angeles per dedicarsi alle sue passioni e diventare un’insegnante di scuola superiore in una classe di ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica. Taryn, proprio come Romina Power, ha frequentato per molti anni l’Italia, ma ha scelto di vivere negli Stati Uniti, in Wisconsin, ...

Al Bano e Romina Power : il bacio sul palco di Genova : Un bacio improvviso che ha riacceso la passione. Un gesto quello tra Romina e Al Bano sul palco di Genova che in queste ore sta facendo letteralmente impazzire i fan sui social. Durante il concerto ...

Romina Power sarà a Porto Cesareo : ... , nell'ambito della quale gli illustri ospiti si soffermeranno su tematiche ambientali e di archeologia subacquea, facendoci conoscere meglio la statuetta di Thoth , divinità egizia della scienza e ...

Romina Power A PORTO CESAREO - Lecce - PER RITIRARE LA STATUETTA DEL DIO THOTH - SIMBOLO DI VIRTU' E CONOSCENZA : ... , nell'ambito della quale gli illustri ospiti si soffermeranno su tematiche ambientali e di archeologia subacquea, facendoci conoscere meglio la STATUETTA di THOTH , divinità egizia della scienza e ...

Romina Power Vs Donald Trump / "Bimbi strappati alle famiglie al confine Usa-Messico? Mi vergogno e piango" : Romina Power indignata dalle immagini dei 2000 bambini messicani chiusi in gabbia al confine con gli Usa. "Mi vergogno e piango per ciò che sta succedendo"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme? Le ultime indiscrezioni : Al Bano e Romina Power: di nuovo insieme “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano“, così canta Antonello Venditti nella canzone Amici mai. Delle frasi che fanno sicuramente al caso di Al Bano e Romina Power: la loro storia d’amore ha appassionato tutti gli amanti di gossip e nonostante la rottura […] L'articolo Al Bano e Romina Power di nuovo insieme? Le ultime indiscrezioni proviene da Gossip e ...

Al Bano ringrazia la giornalista di Agorà Estate per non aver parlato di Romina Power : Svolta nel gossip su Al Bano e Romina Power? Forse per la prima volta il cantante di Cellino San Marco dichiara apertamente di essere contento che non gli vengano fatte domande sull’ex moglie e sul loro presunto matrimonio bis. Intervistato ad Agorà Estate su Rai Tre, Mr Carrisi ha fatto i complimenti alla giornalista per non aver fatto cenno a Romina: “Non mi hai chiesto nulla di Romina? Hai fatto benissimo”. Al Bano sembra ...

Romina POWER/ Mantra buddisti per rispondere alle dichiarazioni di Al Bano? : ROMINA POWER ha ripreso a pubblicare su Instagram dopo venti giorni di assenza: le sue foto sono una risposta alle dichiarazioni di Al Bano Carrisi sui giornali?(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:06:00 GMT)

Romina Power torna sui social e posta alcuni mantra buddisti : Romina Power, dopo alcuni giorni di silenzio, è tornata a postare alcune foto sul suo profilo Instagram. I nuovi scatti dell’ex signora Carrisi non hanno nulla a che vedere con le ultime voci di gossip, che la volevano nuovamente convolare a nozze con Albano, o con le dichiarazioni di Loredana Lecciso, ma riguardano alcune statue buddiste con tanto di mantra. Il post buddista di Romina Romina Power da tempo si è avvicinata alla religione ...

Romina Power e quel messaggio "in codice" ad Al Bano : Romina Power è buddista e di fatto da sempre ha abituato i suoi fan ad alcuni messaggi che richiamano le pratiche della meditazione. Ma i suoi ultimi post su Instagram di fatto vengono letti dai fan ...