Roma Tornano visitabili i rifugi antiaerei e il bunker di Mussolini

Roma - a Porta Pia tornano le favelas sotterranee : Porta Pia, nulla è cambiato dopo l'omicidio dell clochard brasiliana Ma a meno di un anno di distanza da quei tragici fatti di cronaca, la situazione nei sottopassi di Porta Pia è tornata esattamente ...

Le terme Romane tornano belle : pulizia dell'area e spettacoli estivi : Le associazioni cittadine sono state direttamente coinvolte dalla Soprintendenza, e sicuramente ci saranno spettacoli teatrali e musicali. Ultimo obiettivo sul quale la Soprintendenza sta lavorando, ...

La strage di Erba/ Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio tornano in aula (Delitti - Tv8) : La strage di Erba: Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio torneranno in aula davanti ai giudici della Corte di Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel 2006. (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Protezione civile : tornano i campi scuola - al 16 giugno i primi tre progetti in Emilia-Romagna e Veneto : Entra nel vivo l’undicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, che quest’anno, dal 16 giugno al 9 settembre potrà contare sulla collaborazione di 117 Organizzazioni di volontariato e su oltre 280 campi scuola attivati su tutto ...

Spiagge pulite. In Emilia Romagna tornano le giornate di pulizia organizzate da Legambiente : Il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti , dati UNEP, . La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il ...

Roma - le gemelline siamesi separate al Bambino Gesù tornano a casa : Dovrebbero essere contenti, oggi, i medici e gli infermieri dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: le gemelline siamesi algerine Rayenne e Djiehene, 2 anni, stanno bene e possono finalmente tornare a casa. Lo sono, sono tutti felici, ma non riescono a nascondere un po’ di tristezza: le due bimbe erano ormai «di casa» nel reparto, dove hanno vissuto da quando erano ancora unite per il torace e l’addome. A ottobre il complesso intervento ...

Roma - tornano a casa le gemelline siamesi separate a Roma/ Ma il loro cammino è tutto in salita… : gemelline siamesi separate lo scorso ottobre al Bambino Gesù a Roma tornano a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:32:00 GMT)

Roma - TORNANO IN ALGERIA LE GEMELLINE SIAMESI SEPARATE AL BAMBINO GESÙ/ “Grazie al Papa per l’intervento” : GEMELLINE SIAMESI SEPARATE lo scorso ottobre al BAMBINO GESÙ a ROMA TORNANO a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Gemelline siamesi separate al Bambino Gesù di Roma : tornano in Algeria/ Dimesse nel giorno del loro compleanno : Gemelline siamesi separate lo scorso ottobre al Bambino Gesù a Roma tornano a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:07:00 GMT)