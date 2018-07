Roma sogna in grande | De Rossi il gladiatore | Pastore la fantasia

Roma extralarge - bisogna dimagrire : Perciò bisognerà per forza di cose tagliare , scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport'. Ieri a Trigoria c'era De Rossi , che ha lavorato un'oretta sulla corsa con due dei nuovi arrivi, i ...

Kluivert alla Roma / Terminate le visite mediche a Villa Stuart : per il futuro il papà sogna il Barcellona : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:14:00 GMT)

Mercato Roma - Kluivert vicinissimo : l'indizio social che non lascia dubbi e fa sognare i tifosi : C'è un indizio, a dir poco inequivocabile, che sta facendo impazzire di gioia i tifosi della Roma. "Monchi compra", si legge sopra una foto pubblicata dal profilo twitter in lingua inglese della ...

Mercato Roma scatenata - nel mirino c è anche Berardi. Il Milan sogna Falcao : Roma - È sempre la Roma la società più attiva in questi primi giorni di calcioMercato. La società giallorossa ha ufficializzato oggi Bryan Cristante definendo le cifre: il centrocampista, che ha ...

Ecco Kluivert jr : figlio d'arte che fa sognare la Roma : Il profilo dell'attaccante olandese che ha stregato i giallorossi. Giocate e numeri del diciannovenne, figlio d'arte col futuro da fenomeno

Roma : la scorsa stagione è già il passato - il mercato è il presente e i tifosi sognano il futuro : Dopo le ottime prestazioni dell’annata appena conclusa, Monchi è già al lavoro per consegnare a Di Francesco una squadra che possa tornare a dar battaglia in Champions League e a migliorare il terzo posto in campionato. La lotta per lo Scudetto è stata ben presto una corsa a due tra Napoli e Juventus, ma l’obiettivo dichiarato dalla Roma nello scorso campionato era la qualificazione alla Champions League, puntualmente raggiunta con due partite ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : 100 metri stellari - la gara regina con Baker e Coleman. L’Italia sogna con Tortu e Coleman : Il Golden Gala 2018 regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati di Atletica leggera, la grande classica di Roma si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il piatto forte della serata di giovedì 31 maggio saranno i 100 metri maschili (ore 21.35). Il parterre è infatti davvero stellare, degno di una Finale mondiale con alcuni big internazionali della velocità pronti a scannarsi per lo scettro dell’Olimpico di Roma dove ...

La Romania sogna la moneta unica : "Fuori dall'euro si sta molto peggio" : I dati economici dicono che nel 2017 l'economia romena è cresciuta al ritmo più alto di tutta l'Europa , +6,9%, , che la disoccupazione è sotto il 5%, anche se negli ultimi mesi è schizzata l'...

Nella Romania che sogna la moneta unica : “L’euro è uno scudo - fuori si sta peggio” : «Quello lì è il Vulturul Negru, il palazzo dell’Aquila Nera. Da poco lo abbiamo rimesso a nuovo e dentro c’è una galleria piena di locali. È ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano». Mihai Jurca guida la società incaricata di rimettere a nuovo Oradea, cittadina romena al confine con l’Ungheria che vuole farsi spazio Nella rete delle mete...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti gli italiani in gara. Filippo Tortu per sognare con Jacobs - occhi su Grenot e Trost : Il Golden Gala 2018 si preannuncia altamente spettacolare, il parterre è assolutamente stellare e la quarta tappa della Diamond League regalerà grandi emozioni. Il circuito della grande Atletica internazionale approda allo Stadio Olimpico di Roma per una serata magica, tanti italiani cercheranno di scaldare il pubblico della Capitale. Conosciamo gli italiani che saranno in gara al Golden Gala Pietro Mennea e le loro ambizioni. Filippo ...

Roma - Dzeko alimenta dubbi sul futuro : “sognavo il Milan…” : Edin Dzeko, non fa molto per mettere a tacere le voci sul suo conto. Parlando a Face Tv, non ha rassicurato i tifosi della Roma in merito alla sua permanenza: “Ora giocherò due partite con la nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà. Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma. Quando giocavo con la maglia dello Zeljeznicar il mio sogno era quello di giocare nel Milan. Dopo aver vinto il ...

Dzeko alimenta dubbi sul futuro : “chiedete alla Roma - sognavo il Milan…” : Edin Dzeko è attualmente impegnato con la sua Nazionale, poi si dedicherà alle vacanze in vista della calda sessione di calciomercato che lo coinvolgerà Edin Dzeko, ad ogni finestra di mercato, torna in auge tra i nomi più chiacchierati della sessione. E’ stato uno dei pezzi pregiati del calciomercato invernale, con il suo trasferimento al Chelsea saltato solo nelle ultime ore ed a quanto sembra sarà uno dei calciatori più richiesti anche ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : Gran Premio delle Nazioni a Roma - l’Italia sogna il bis : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che rappresenta il primo Grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. L’Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell’ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L’aviere ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’ottava recita di Rafa Nadal? Alexander Zverev sogna il colpaccio : Il Centrale del Foro Italiano è pronto per ospitare la finale degli Internazionali d’Italia 2018. Saranno Rafa Nadal e Alexander Zverev a sfidarsi, ovvero quanto di meglio il tabellone di quest’anno era in grado di offrire. Lo dicono la classifica, il seeding e il cammino dei due duellanti. Lo spagnolo non ha bisogno di presentazioni, è il signore della terra rossa, ha già vinto sette volte qui; dall’altro lato della rete, ...