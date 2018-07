romadailynews

: #Roma: Rapinò donna che rincasava, arrestato: Roma – Al termine di una complessa attivita… - romadailynews : #Roma: Rapinò donna che rincasava, arrestato: Roma – Al termine di una complessa attivita… - quotidiano_roma : Rapinò Rolex con un complice, arresto bis - -

(Di martedì 10 luglio 2018)– Al termine di una complessa attivita’ d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno, in esecuzione di una misura cautelare della custodia in carcere, un 19enne romeno, con precedenti, che, nel mese di maggio del 2017, rapino’ una 52enne del posto. All’epoca dei fatti, il malvivente aveva seguito lache stava rientrando in casa e, mentre questa era intenta a prendere le chiavi, l’aveva aggredita colpendola al volto per poi rapinarla della borsa contenente il suo telefono cellulare e denaro contante. La vittima fu trasportata presso il Pronto Soccorso della Clinica Sant’Anna di Pomezia e successivamente dimessa con 7 giorni di prognosi per le lesioni riportate. Visionando le telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso fatto dalla vittima, i Carabinieri hanno accertato che il rapinatore ...