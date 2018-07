Roma nord | ma che bizzarra realtà Dove spuntano cerchi e multe

Successo della 13ma Notte Rosa tra Romagna e Nord delle Marche. Il week end sfiora i 2 - 5 milioni di partecipanti : Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della "Notte Rosa dei bambini" di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l'8 ...

Passaggio a Nord Ovest - 30 giugno : alla scoperta di Roma e Masada : Nuovo appuntamento con Passaggio a Nord Ovest, il programma televisivo ideato e condotto da Alberto Angela: ecco le anticipazioni di sabato 30 giugno Torna su Rai 1 “Passaggio a Nord Ovest“, il viaggio di Alberto Angela alla scoperta di popoli e luoghi lontani, civiltà dimenticate, siti archeologici e tanto altro. Ecco in anteprima per voi tutte le anticipazioni della puntata di sabato 30 giugno. Passaggio a Nord Ovest: da Roma a ...

Migranti - ecco il piano europeo : centri di sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...

Roma : forti piogge zona Roma Nord. Problemi a scorrimento traffico : Maltempo su Roma Roma – forti piogge si sono abbattute in questi minuti sulla parte nord della Capitale. L’acqua ha causato rallentamenti e disagi allo scorrimento del traffico. Allagamenti si registrano nelle zone di Flaminia, Cassia, Nomentana e Salaria. L'articolo Roma: forti piogge zona Roma Nord. Problemi a scorrimento traffico proviene da RomaDailyNews.

Filippo Contri e Lucia Orlando/ Video : in accappatoio a Roma nord (Grande Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una Romantica serata a casa di lui (Grande Fratello).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Codacons : traffico Roma nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Roma nord - Leggo : «Cecchino spara piombini sui passanti» : 'Allarme nella zona nord di Roma. Un uomo è stato colpito da un pallino per fucili ad aria compressa mentre era alla guida della sua vettura. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato, intorno alle ...

Maltempo - Italia devastata da Nord a Sud : esondazioni e allagamenti in Toscana - danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI] : Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque: danni e allagamenti in diverse Regioni. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese. Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade ...

Bomba d'acqua a Roma nord : danni alla stazione di Prima Porta Nuova allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...