Roma | i funerali di Carlo Vanzina | parata di vip per l' ultimo saluto al regista di

CARLO VANZINA - OGGI I FUNERALI/ Roma - cinema stretto attorno al fratello Enrico : Verdone “un uomo di qualità” : CARLO VANZINA , OGGI i FUNERALI in Piazza della Repubblica a Roma : il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:00:00 GMT)

