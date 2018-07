Roma festeggia i suoi cittadini centenari

Antonello Venditti a Roma festeggia Sotto il Segno dei Pesci al Palalottomatica : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Antonello Venditti a Roma per un concerto-evento che celebra i 40 dall'album Sotto il Segno dei Pesci. Dopo la serata speciale in programma a settembre all'Arena di Verona, è stato annunciato un nuovo appuntamento atteso per il prossimo 21 dicembre a Roma. Sarà il Palalottomatica ad accogliere il live di Venditti, un evento straordinario che consentirà ai fan di riascoltare dal vivo l'album Sotto il Segno dei Pesci e i successi più apprezzati ...

Scaletta di Ennio Morricone a Roma - alle Terme di Caracalla il 29 giugno per festeggiare i 60 anni di musica : Oggi, venerdì 29 giugno, il maestro Ennio Morricone a Roma è atteso alle Terme di Caracalla (dopo i concerti del 16, 17 e 18 giugno nella capitale). Ennio Morricone a Roma si esibirà per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, in occasione del suo 60 Years of music Tour. La dimensione live è per Morricone il modo migliore di festeggiare i suoi 60 anni di straordinaria e unica carriera. Per festeggiare il traguardo, è stato ...

Alpini Romagnano festeggiano i 50 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Alpini Romagnano festeggiano i ...

Pearl Jam a Milano - quel Romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

Quel Romanticone di Eddie : il cantante dei Pearl Jam ricorda il primo incontro con la moglie. E decide di festeggiare così : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

Air Transat festeggia 30 anni del volo Roma-Montreal : Air Transat festeggia il trentennale del primo volo dall' Aeroporto di Roma Fiumicino a Montreal , consolidando l'offerta di collegamenti con il Canada incrementando del 17% la capacità sulle rotte ...

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti - baci dolcissimi per festeggiare nove anni di amore : guarda che Romanticoni! : Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è INCREDIBILE'. Michelle Hunziker, nuova rivelazione choc: 'Ho lasciato Eros Ramazzotti per la setta'...

A Roma il quartiere Monteverde festeggia l'estate 'sostenibile' : A Roma il quartiere di Monteverde si fa comunità con la Festa 'Arriva l'estate' che il 10 giugno chiama a raccolta grandi e piccini per celebrare l'inizio la nuova stagione all'insegna del rispetto ...

Grillo festeggia in piazza : 'Roma diventi città-Stato' : 'Io ho usato il grido quando il nostro mondo sussurrava. Non dobbiamo perdere il diritto all'urlo ma ora siamo in un mondo in cui non dobbiamo dare nell'occhio', ha aggiunto. 'Vi faccio un annuncio, ...

Volley : Roma festeggia il ritorno in Serie A2 : Roma- Dopo una partita che nemmeno il più creativo degli sceneggiatori avrebbe potuto pensare uguale, la Roma Volley vince la sfida con la Sa.Ma. Portomaggione al tie break 3-2 , 22-25, 22-25, 25-19, ...

Udine passa al centrodestra - il candidato FdI Ugo Falcone festeggia facendo il saluto Romano : Il papabile futuro consigliere comunale di Udine ha festeggiato la vittoria del neo-sindaco di centrodestra, Pietro Fontanini, facendo il saluto romano. Il video dei festeggiamenti ha fatto il giro del web e scatenato un'accesissima polemica.Continua a leggere

Udine - il centrodestra conquista l’ultima roccaforte Pd. Il candidato Ugo Falcone (FdI) festeggia col saluto Romano : Un video che riprende alcuni momenti dei festeggiamenti per la vittoria di Pietro Fontanini, candidato del centrodestra per la poltronissima di Udine, immortala il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ugo Falcone (in lizza per un posto in giunta) mentre ostenta ripetutamente il saluto romano al grido di “Udine rialzati”. Falcone insegna italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre a lavorare nel campo dei ...

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE - la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto : 1/25 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE - la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE, la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto – Si conclude la 37^ giornata del campionato di Serie A, si può decidere la corsa scudetto, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare già stasera, ai bianconeri basta un punto. La squadra di Maurzio Sarri proverà a mettere i bastoni tra le ruote nella trasferta contro la Sampdoria. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli ...