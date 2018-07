Roma | El Shaarawy | Quest' anno voglio almeno 10 gol

Ritiro Roma : visite mediche di rito per Stephan El Shaarawy : E’ tempo di visite e di preparare la nuova stagione in casa Roma. Dopo diverse voci di calciomercato, oggi e’ arrivato a Villa Stuart, per le visite mediche di rito, Stephan El Shaarawy. La concorrenza in attacco nella nuova squadra plasmata da Monchi e Di Francesco e’ tanta ma il “Faraone” non sembra preoccupato.L'articolo Ritiro Roma: visite mediche di rito per Stephan El Shaarawy sembra essere il primo su ...

Calciomercato Fiorentina - assalto alla Roma : occhi su El Shaarawy : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è stata grande protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno lottato fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, in particolar modo importanti novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Fiorentina avrebbe chiesto alla Roma l’attaccante El Shaarawy, per il momento i ...

Roma-Juventus 0-0 La Diretta Under e El Shaarawy con Dzeko : Roma e Juventus si sfidano all'Olimpico in uno dei due posticipi in programma alle ore 20.45 della domenica; i giallorossi, che vengono dal non facile successo di Cagliari, hanno bisogno dei 3...

Roma-Liverpool 1-2 : il risultato in diretta LIVE. Palo di El Shaarawy : Roma-Liverpool 1-2 9' Mané , L, , 15' aut. Milner , R, , 26' Wijnaldum , L, IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El ...

Diretta/ Roma-Liverpool (risultato live 1-2) streaming video Canale 5 : palo di El Shaarawy! : Diretta Roma liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I giallorossi devono vincere 3-0 nel ritorno della semifinale di Champions League(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:23:00 GMT)

Roma - Verdone : 'Speriamo in un altro miracolo. La decide El Shaarawy' : Il noto attore Carlo Verdone , tifosissimo della Roma , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della semifinale di ritorno tra i giallorossi e il Liverpool . Queste le sue parole: ' Speriamo di replicare il miracolo avvenuto con il Barcellona ma è molto più ...

Roma - Di Francesco prova gli 11 anti-Liverpool : dubbio El Shaarawy - Strootman ko : Eusebio Di Francesco ha confermato che la formazione che schiererà domani contro il Liverpool nella semifinale di Champions League non sarà scontata. Al netto degli infortunati Strootman , contusione ...