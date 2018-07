Roma | Cristante con il 4 di Nainggolan ' Ma nessuna guerra al passato'

Roma - ecco Cristante : "Qui posso crescere - sono nel posto giusto" : Monchi: "Bryan è stato il centrocampista più forte dell'anno scorso. Mercato? Pellegrini resterà a lungo con noi"

Roma - Cristante : 'Non sono qui per fare la guerra con il passato' : Senza paura e con un pizzico di sfrontatezza Bryan Cristante si presenta alla stampa nel giorno del suo secondo ritiro: 'Nei confronti dei tifosi il peso c'è in qualsiasi caso. Non arrivo qui per fare ...

Roma - Cristante : "Non ho esitato a venire. Questo è il posto giusto per me" : "Questo è il posto giusto per me per la crescita che sta avendo la società, per l'allenatore che c'è e per tutto il resto". Così Bryan Cristante, neo acquisto della Roma, nel corso della sua ...

Roma - la presentazione di Cristante LIVE : Un anno e mezzo da grande protagonista all'Atalanta, ora una bella occasione alla Roma. Bryan Cristante ha iniziato la sua avventura giallorossa, con l'obiettivo di fare il definitivo salto di qualità ...

Roma - Coric - Cristante e Kluivert : la giovane età della ragione : Classe 1995, Bryan Cristate; classe 1997 Ante Coric; classe 1999 Justin Kluivert. Tre giocatori, media anni: 21. Media che si alza se aggiungiamo il quarto neo arrivato nella capitale, ovvero Iván ...

Nainggolan all'Inter/ Accordo con la Roma : Cristante sancisce la partenza del Ninja (Ultime notizie) : Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro per 29 milioni più Zaniolo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:26:00 GMT)

Cristante - la Roma era il mio obiettivo : Roma, 08 GIU - "Sono molto felice perché venire qui alla Roma era il mio obiettivo". Così il neo giallorosso Bryan Cristante. "C'era una forte e reciproca volontà da parte mia e del club di trovare un ...

Bryan Cristante è della Roma - ufficiale/ Ma il fotomontaggio su Twitter è un disastro : Bryan Cristante è della Roma, ufficiale, ma il fotomontaggio su Twitter è un disastro. Il centrocampista ex Atalanta ha firmato un contratto da 5 anni fino al 2023(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:19:00 GMT)

Cristante alla Roma : è ufficiale : Roma, 8 giu. – (AdnKronos) – La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto dall’Atalanta di Bryan Cristante. Il club giallorosso “rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC. ...

