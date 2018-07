Roma | clochard ucciso a bastonate in centro per uno sguardo di troppo

Roma - choc a Trastevere : clochard ucciso a bastonate : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere,...

Roma - lite tra due clochard a Trastevere : un morto e un ferito : Una violenta lite è scoppiata tra due clochard questa notte in viale Trastevere, vicino al Ministero dell’istruzione, a Roma. lite finita in tragedia: un uomo romeno è stato trovato morto e un altro senza fissa dimora è stato trovato, poco distante, gravemente ferito. Soccorso dalle forze dell’ordine, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Ancora sconosciute le motivazioni dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i ...

Roma - a via Barberini i negozi chiusi sono diventati rifugi per i clochard : L"insegna della sede della SyrianAir è coperta di polvere. Pochi metri più avanti si fa fatica a guardare attraverso la vetrina di quella che un tempo doveva essere una farmacia. Via Barberini oggi è una via fantasma dove il tempo sembra essersi fermato. Di quella strada elegante e piena di vita resta soltanto il ricordo. Un ricordo offuscato, come le vetrine dei negozi vuoti da mesi.Non importa se qui siamo nel cuore di Roma, a due passi dalla ...

Omicidio in piazza della Repubblica a Roma : clochard accoltellato al cuore : Omicidio nel centro di Roma, a piazza della Repubblica. Un uomo, un senza fissa dimora romeno di 30 anni, è morto, accoltellato al cuore. Omicidio in piazza della...

