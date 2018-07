Roma | auto contro scooter | ragazza in prognosi riservata

Roma - ramo si abbatte sulle auto Pomeriggio di paura al Salario : Ancora un albero sulla strada. Ancora un'auto schiacciata e per fortuna nessun ferito. A crollare all'improvviso nel Pomeriggio di martedì in viale Regina Margherita, nei pressi di piazza Buenos Aires,...

Piccolo-Lamparelli : nuovo stop rimozione auto danno economico Romani : Roma – “Da tre anni Roma e’ senza servizio di rimozione autoveicoli. Dopo la quarta promessa di gara entro giugno 2018 ecco l’ennesimo flop: il bando e’ da rifare. Noi come gruppo Pd abbiamo piu’ volte segnalato in sede di commissione mobilita’ anomalie, incertezze, l’assenza di un riferimento all’applicazione delle ganasce immobilizzatrici e soprattutto l’assenza di salvaguardia del ...

Roma - tartaruga sull'autostrada Roma-Fiumicino : salvata dalla polizia : La polizia stradale salva una testuggine sull'autostrada Roma-Fiumicino. La tartaruga percorreva lentamente la corsia di emergenza. Gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Roma ...

Roma - il bando per il servizio rimozione auto è da rifare : possibili errori contabili e formali. Era atteso da tre anni : I Romani potranno continuare a parcheggiare selvaggiamente ancora per diversi mesi le loro auto, senza rischiare (se non in casi di estrema gravità) l’intervento del carro-attrezzi. Il Campidoglio ha sospeso il tanto atteso bando per l’affidamento esterno del servizio rimozione auto, pubblicato il 31 maggio scorso. La nuova gara era arrivata a tre anni di distanza dallo stop ordinato (nel 2015) dal Comando generale della Polizia Locale per ...

Roma - nube tossica per le auto rubate : inferno roghi al campo nomadi : inferno senza fine al campo nomadi di Castel Romano, l'insediamento sulla Pontina di fronte all'Outlet e a Cinecittà World, dove sabato sera sono state incendiate una trentina di auto rubate. Tante le ...

Roma - auto travolge pedone : muore 83enne : Un'auto ha travolto un pedone questa mattina, verso le 9.50, in via dei Prati Fiscali, a Roma. Il conducente dell'autoveicolo, fermatosi subito, si è adoperato immediatamente per chiamare i soccorsi. ...

Roma : le deviazioni degli autobus per lavori in corso : Roma – Fino a lunedi’ 23 luglio, per lavori sulla rete del gas, sara’ chiusa al traffico via di Porta Maggiore, tra piazza di Porta Maggiore e via Achille Grandi. Deviate le linee di bus. Dalle 7 di domani a cessate esigenze di domenica, per fare posto a lavori su Ponte Matteotti, rimarra’ chiusa la corsia tranviaria. Deviate le linee del trasporto pubblico. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la ...

Roma - molestate sull'autobus - due ragazzine fotografano il pedofilo e lo fanno arrestare : Hanno avuto la forza di fotografare l'uomo che le aveva appena molestate sull'autobus. E proprio grazie a quello scatto lo hanno fatto arrestare. Protagoniste due ragazzine Romane che si stavano ...

Secondo un testimone l'auto che ha ucciso lo chef Narducci viaggiava contRomano : l'auto guidata da Fabio Feola che ha ucciso lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio viaggiava contromano. A sostenerlo è un Secondo testimone oculare dell'incidente mortale accaduto presso Lungotevere della Vittoria. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.L'uomo, un ciclista, ha raccontato di aver visto la Mercedes Classe A guidata dell'indagato procedere contromano nella corsia occupata dal motorino delle ...