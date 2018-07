Roma | albero cade su auto in viale Regina Margherita

Roma - albero caduto in viale Regina Margherita. Schiacciata un'auto - traffico in tilt : Un grosso ramo si è staccato da un albero in viale Regina Margherita a Roma. Il ramo si è schiantato sui binari del tram e nella caduta ha schiacciato un'auto parcheggiata. Dalle...

Roma - cade albero a piazza dei Quiriti. Ennesimo crollo in Prati : Tragedia sfiorata a piazza dei Quiriti in Prati. Un albero è caduto questa mattina, intorno alle 8, nel parco al centro della piazza, viavai ogni giorno di centinaia di persone. Fortunatamente in quel ...

Roma - albero cade su auto : ferita 26enne : Una ragazza è rimasta ferita dalla caduta di un albero in via delle Fornaci, all'altezza del civico 67, in zona San Pietro . Secondo le prime informazioni l'albero avrebbe ceduto colpendo una Toyota ...

Roma - albero crolla su auto a Prati : ferita donna incinta : È ancora emergenza alberi nel quartiere Prati, in via Leone IV, dove stanotte, intorno alle 23, un ramo di grandi dimensioni ha ceduto e si è schiantato su un'auto di passaggio, una Ford Fiesta, con a ...

Roma - polizia e pompieri liberano un falco imprigionato su un albero : Roma, polizia e pompieri liberano un falco imprigionato su un albero Il rapace era bloccato da più di un giorno su un ramo in via Oderzo. Non riusciva a volare a causa di un laccio che gli bloccava gli artigli. È stato affidato a un volontario indicato dalle guardie zoofile Parole chiave: ...

Roma - albero crolla nei giardini di Castel Sant'Angelo : Un grosso pino è caduto intorno alle 8.30 nell'area dei giardini di Castel Sant'Angelo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La polizia locale ha transennato l'area ed è poi intervenuto il ...

Maltempo Roma : albero cade sulla linea elettrica tra Tuscolana e Ostiense : “Dalle 16 il traffico ferroviario fra Roma Tuscolana e Roma Ostiense è rallentato per la caduta di un albero sulla linea elettrica di alimentazione dei treni provocata dal Maltempo. I treni interessati sono quelli delle linee FL5 Roma – Grosseto e FL1 Roma – Fiumicino Aeroporto che stanno registrando ritardi fino a 20 minuti e alcune limitazioni di percorso. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di ...

albero caduto Roma viale delle milizie : Ne sono caduti dopo una leggera nevicata a marzo, poi più nulla. Fino alla scorsa notte, quando un platano di 12 metri è caduto a viale delle milizie, al quartiere Prati, distruggendo un autobus del servizio notturno e ferendo leggermente l'autista. Apparentemente senza nessuna ragione. Ma a Roma esiste davvero un pericolo alberi-pericolanti che da un momento all'altro possono cadere sulla testa di auto e persone? ...

Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma : ferito l'autista : Un platano, alto 12 metri, è caduto nella notte su un autobus di linea a Roma ferendo lievemente l'autista. È accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Secondo quanto si è appreso, nella caduta l'Albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi.l'autista è stato portato all'ospedale oftalmico e refertato con qualche ...

