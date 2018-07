Roma | al Tre Fontane due allenamenti aperti | ecco le modalità

Roma - clandestino prova a stuprarla mentre fa jogging/ Ultime notizie : “ringrazio l'uomo che mi ha salvata” : Roma, 33enne ghanese stupra a Caracalla una 38enne italiane mentre fa jogging: Ultime notizie, oggi l'arresto del violentatore. Un runner-eroe la salva dalla compiuta violenza(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Roma - ghanese senza permesso di soggiorno tenta di violentare una Romana mentre fa jogging a Caracalla : Voleva smaltire il pranzo del giorno di festa. E così, in occasione di San Pietro e Paolo del 29 giugno scorso, ha messo scarpe e pantalonicini per regalarsi un po? di sport...

Mamma risale sul treno sbagliato : lei va a Roma - il bimbo a Genova : Disavventura a lieto fine per una donna inglese e il figlio di dieci anni che si sono riuniti in stazione a Genova dopo aver viaggiato uno verso il capoluogo ligure e l'altra alla volta di Roma.

CARLO VANZINA - OGGI I FUNERALI/ Roma - cinema stretto attorno al fratello Enrico : Verdone “un uomo di qualità” : CARLO VANZINA, OGGI i FUNERALI in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Immigrato clandestino cerca di violentare donna mentre fa jogging a Roma : Un Immigrato clandestino ha cercato di violentare una donna mentre questa faceva jogging a Roma, presso le Terme di Caracalla.La vittima della violenza, come racconta Il Messaggero, è una Romana di 38 anni, mentre il responsabile dell"assalto è un ghanese 33enne senza permesso di soggiorno che, sbucato da un cespuglio all"improvviso, ha cercato di abusare di lei.L"africano l"ha stretta con forza, iniziando a palpeggiarla. La donna ha chiamato ...

Calciomercato Roma - Alisson potrebbe partire : ecco la conferma di Monchi [FOTO] : 1/7 LaPresse/EFE ...

Roma - il bando per il servizio rimozione auto è da rifare : possibili errori contabili e formali. Era atteso da tre anni : I Romani potranno continuare a parcheggiare selvaggiamente ancora per diversi mesi le loro auto, senza rischiare (se non in casi di estrema gravità) l’intervento del carro-attrezzi. Il Campidoglio ha sospeso il tanto atteso bando per l’affidamento esterno del servizio rimozione auto, pubblicato il 31 maggio scorso. La nuova gara era arrivata a tre anni di distanza dallo stop ordinato (nel 2015) dal Comando generale della Polizia Locale per ...

Roma : segnalato come scomparso - ritrovato mentre tenta suicidio : Roma – segnalato come persona scomparsa a “Chi l’ha visto”, la Polizia di Stato lo ha trovato in bilico sul parapetto di ponte Vittorio Emanuele e gli ha salvato la vita. Non sapevano chi fosse quando hanno ricevuto la segnalazione della sala operativa della Questura di una persona che minacciava di gettarsi da ponte Vittorio Emanuele. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, intervenuti ...

EmiliaRomagnaFest18 : Inaugurazione con Chinese Dance Theatre Lanzhou questa sera a Forlì : Durante i 40 anni dalla sua fondazione, ha messo in scena oltre 10 drammi di danza, 50 serate di gala, 100 concerti sinfonici, oltre a vari spettacoli di danza e concerti a tema. Grazie alle numerose ...

Roma - 29enne investito da treno : piede amputato : si pensa ad un tentato suicidio : Un ragazzo di 29 anni è stato investito da un treno all'altezza della stazione Casilina a Roma. E' accaduto intorno alle 5 del mattino. Sul posto vigili del fuoco e polfer. Il ragazzo ha subito l'...

Premio Strega 2018 : Helena Janeczek vince con il Romanzo 'La ragazza con la Leica' : Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il Premio Strega è stato assegnato giovedì scorso ad Helena Janeczek, scrittrice nata a Monaco nel 1964 e residente a Milano da oltre 30 anni. L'autrice è stata premiata con 196 voti dalla giuria per "La ragazza con la Leica", edizioni Guanda. Al secondo posto con 144 voti Marco Balzano con "Io resto qui" (Einaudi) seguito da Sandra Petrignani ed il suo "La corsara, ritratto di Natalie Ginzburg" ...

Roma - si stende sui binari alla stazione Casilina : piede tagliato dal treno : Un uomo di 29 anni, italiano, alle 5 di questa mattina, si è steso sui binari all'altezza della stazione Casilina , a Roma , mentre passava un treno. Dopo la chiamata di allarme sono accorse due ...

A Roma più turisti e 'di qualità'. Arrivi in 5 mesi oltre 5 - 5 mln : Roma, 6 lug., askanews, - A Roma più turisti e 'di qualità'. Lo dicono le stime di EBTL, Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Regione Lazio,, che confermano il trend positivo del turismo ...