Roma | Agente libero da servizio blocca rissa ma viene aggredito

MERTENS ALLA Roma?/ Ultime notizie : primi contatti con il Napoli - l'agente non smentisce! : MERTENS ALLA ROMA? Ultime notizie: primi contatti con il Napoli per arrivare al calciatore belga domani impegnato nei quarti di finale del Mondiale, l'agente non smentisce l'affare.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Roma - parla l’agente di Gerson : l’ipotesi Sampdoria resta forte : Gerson al centro di diverse voci di calciomercato, alcune delle quali lo vedono vicino alla Sampdoria dell’ex giallorosso Sabatini Gerson potrebbe lasciare la Roma nella finestra di mercato estiva, anche se al momento non sono ancora pervenute offerte ufficiali all’agente del calciatore Marcao. Proprio quest’ultimo, parlando a forzaRoma.info, ha delineato l’attuale situazione in seno alla Roma, relativamente al ...

PASTORE ALLA Roma/ L'agente del Flaco - Simonian : "Chiusura trattativa ancora lontana" : PASTORE ALLA ROMA, il Flaco vicinissimo ai giallorossi, si chiude oggi? I dettagli economici dell'operazione con il Paris Saint Germain, ormai in dirittura d'arrivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:47:00 GMT)

Roma - accelerata Real per Alisson : già oggi incontro decisivo tra i blancos e l’agente del calciatore : I media spagnoli hanno rivelato come nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra l’agente di Alisson e il Real Madrid accelerata importante del Real Madrid per Alisson, il club blanco avrebbe rotto gli indugi come riportano i media spagnoli, fissando un appuntamento nel pomeriggio di oggi con l’agente del portiere della Roma. Monchi, Roma Un elemento che sottolinea la volontà della società campione d’Europa di fare ...

Bruno Fernandes alla Roma? / Calciomercato - l'agente : "È vero - piace ai giallorossi e nei prossimi giorni..." : Bruno Fernandes alla Roma? Calciomercato, l'agente del calciatore portoghese dello Sporting Lisbona sottolinea come l'interesse sia concreto e che nei prossimi giorni se ne parlerà.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Calciomercato Roma - Alisson sul suo futuro : 'Se ne occupa il mio agente - non ho ricevuto offerte' : Il Mondiale in primo piano, il futuro , e il mercato?, sullo sfondo. Reduce da una grande stagione con la Roma, Alisson ha risposto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana. Da Sochi,...

NAINGGOLAN ALL'INTER / Accordo con la Roma - l'agente di Zaniolo : piace ai giallorossi (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro per 29 milioni più Zaniolo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Roma-Florenzi - prove di rinnovo : in settimana previsto un incontro tra la società e l’agente del calciatore : L’esterno giallorosso è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, per questo motivo la Roma ha intenzione di blindarlo La Roma e Alessandro Florenzi hanno iniziato a gettare le basi per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2019. L’esterno giallorosso, che piace eccome alla Juventus, è uno dei pilastri della rosa di Eusebio Di Francesco e per questo motivo Monchi non ha nessuna intenzione di farselo ...

NAINGGOLAN ALL'INTER?/ C'è l'accordo con l'agente : basteranno alla Roma i 30 milioni offerti? : Calciomercato, NAINGGOLAN ALL'INTER? Ausilio spera di chiudere l'affare con 30 milioni di euro, la Roma potrebbe rinunciare al belga dopo le polemiche dell'ultima stagione(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:03:00 GMT)

Roma - Alisson : 'Soffro per gli errori di Karius. Futuro? Se ne occupa il mio agente' : La nazionale brasiliana è una delle squadre favorite per vincere la coppa Mondo : 'C'è un'attesa speciale per questo momento che stiamo vivendo. È un onore servire il nostro Paese. Abbiamo visitato ...