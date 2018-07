Rollero | in campo Rom via Candoni aria è irrespirabile

romadailynews

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – “Ancora fumi densi, alti, irrespirabili. L’che si respira in queste ore presso ilnomadi di via(municipio XI) e’ da volta stomaco, e’ tornata ad imprimersi di un odore acre cagionato dal persistere di roghi tossici l’ennesimo in pochi giorni, divampato in un, che da tempo vive una situazione di sovradimensionamento e di degrado, con il periodo estivo si rischia quotidianamente che cio’ di diventi una ciminiera per tutti i residenti del quadrante, una situazione sempre piu’ paradossale e assurda dove per l’immobilismo delle istituzioni diversi residenti sono costretti ad un’altra estate senza poter uscire di casa”. “Chiediamo con un urgenza al prefetto di Roma Basilone di intervenire con l’applicazione della legge sulla Terra dei Fuochi affinche’ in questo territorio torni ...