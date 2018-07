Rocco Papalia | minacce ai giornalisti | casa di lavoro per il boss Il Tribunale di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 luglio 2018) Ildi Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta della Procura di applicare la misura di sicurezza detentiva della “di”, assimilabile al carcere, perdi Buccinasco (Milano), e considerato uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta al nord e scarcerato un anno fa, dopo 26 anni di detenzione. I giudici lo hanno pure dichiarato “delinquente abituale”.era in libertà vigilata. Nell’udienza a porte chiuse davanti al giudice, il 5 luglio scorso,aveva protestato contro la richiesta della Procura: “La ‘di’ è un carcere, io dico che la Procura mi vuole morto, anzi la Procura di Milano mi vuole morto”. Parole per cui il pm Adriana Blasco ha chiesto la trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese al procuratore Francesco Greco per eventuali ...