Rivoluzione in Messico | la favola della “sindaca” Claudia Sheinbaum

(Di martedì 10 luglio 2018) “Solo perché sembro una scienziata magra e delicata non significa che non combatterò la criminalità che imperversa. Io lo farò”. Con queste parole,ha promesso di voler cambiare il volto di Città del. Eletta l’1 luglio scorso con il 55% delle preferenze, è la prima sindacacapitale. Un risultato storico perché ha posto fine a più di vent’anni di dominio del Partito Rivoluzionario Democratico. E una, in un luogo dove la diseguaglianza di genere e la violenza contro le donne rappresentano una vera e propria piaga sociale. In realtà,è stata preceduta da un’altra donna, Rosario Robles, che, tra la fine del 1999 e fino al dicembre del 2000, ha ricoperto la carica di sindaco ad interim, per sostituire il dimissionario Cuauhtémoc Cárdenas. Il mandatoscienziata, però, appare destinato a durare molto più a ...