Rivoluzione CPU e GPU col Samsung Galaxy S10 | il segreto di prestazioni e batteria al top

(Di martedì 10 luglio 2018) Ci sta mettendo del suo il produttore asiatico nella realizzazione delS10, di cui ultimamente si è letto anche integrerà una scheda grafica del tutto rinnovata, la Mali-G76 presentata pochi mesi fa. Trattasi di un'unità data alla luce attraverso il processo produttivo a 7nm, e provvista di 18 core, proprio come la precedente Mali-G72 innestata all'interno del processore Exynos 9810 che alimenta iS9. In virtù del processo costruttivo di ultima generazione, la Mali-G76 si distinguerebbe da quest'ultima per performances maggiori (di circa una volta e mezzo in più rispetto alla precedente guardia, per un'esperienza di gioco ancora più immersiva) e minori consumi (del 30% in meno in media), pur conservando la stessa velocità di clock.A proposito delS10 si è anche letto monterà il processore Exynos 9820, un octa-core con 2 ore M4, 2 core Cortex-A75 ...