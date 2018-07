Rino Barillari è stato ricoverato a Roma per una caduta in una buca Denuncerò il

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Il fotografo, noto come il re dei paparazzi, dopo esser caduto in una, è orain una clinica privata al Gianicolo. Gli hanno dato 40 giorni di prognosi, prima di poter tornare a lavorare. Il re dei paparazzi ha quindi deciso di chiedere il risarcimento dei danni al Comune, come dichiarato in un'intervista sul Messaggero:Chiederò i danni al Comune, lo faccio per me, ma soprattutto per gli altri, non si può rischiare la vita in una. Basta. Ragazzi, madove sta andando? Meno male che ho salvato le macchine fotografiche, almeno...Affiancato dalla moglie Antonella e da alcuni amici,si trova ora in attesa di riprendersi dalla sua frattura alla gamba destra, la stessa gamba dove già eraaccoltellato dai tifosi laziali alcuni anni fa. Così comincia la storia capitata allo sfortunato:"Sono uscito ...