Rinascita o inizio della fine | a Bruxelles e a Helsinki Trump deciderà il futuro della

(Di martedì 10 luglio 2018) Più sancire un "nuovo", può scandire l'"". Ladell'Alleanza atlantica. Sancita nei fatti, anche se non formalizzata. Fatti che potrebbero dipanarsi in due tempi e in due capitali diverse del Vecchio continente: prima a, successivamente ad. In ambedue i momenti, uno dei protagonisti assoluti sarà Donald. Nel vertice Nato, che si apre domani nella capitale belga, e nell'attesissimo faccia a faccia, lunedì prossimo in Finlandia, tra The Donald e il suo omologo russo. Vladimir Putin. La vigilia del summite è segnata da una crescente tensione tra il presidente Usa e i non amati alleati europei.chiederà ai partner di portare la spesa militare interna al 2% del Pil prima del 2024, ovvero la scadenza promessa dai membriNato nel 2014.Secondo le ultime statisticheNato, la ...