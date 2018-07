Riforma pensioni 2018 Contributo di solidarietà | i sindacati chiedono uno stop al

Riforma pensioni - Draghi : ‘Per ora solo parole - aspettiamo fatti per un giudizio’ : Rispetto alle posizioni espresse dal Governo Conte sulla Riforma delle Pensioni e sulla riduzione del debito pubblico “prima di esprimere un giudizio dobbiamo stare ai fatti ”. Lo ha dichiarato oggi il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi , in un'audizione all'Europarlamento, rispondendo a un europarlamentare italiano che gli ha domandato se l’Italia rischia di essere “richiamata” rispetto agli impegni presi dall’esecutivo formato ...

Riforma PENSIONI/ Vitalizi e assegni d'oro - i conti senza l'oste di Fico e Di Maio : Il Movimento 5 Stelle annuncia interventi sulle PENSIONI d'oro e sui Vitalizi degli ex parlamentari. Ma avrebbero non pochi problemi di applicazione, dice GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:07:00 GMT)