Ricerca | la Svizzera è il paese più innovativo al mondo | Cina nelle top 20

(Di martedì 10 luglio 2018) Spetta (ancora) allalo scettro dipiùal. A stabilirlo è il Global Innovation Index 2018 pubblicato da Cornell University, Insead, World Intellectual Property Organization e GII Knowledge Partners. Laè entrata a far parte delle 20 economie più innovative del, mentre a completare la top ten GII 2018 dopo ilelvetico troviamo Olanda, Svezia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Finlandia, Danimarca, Germania e Irlanda. E l’Italia? E’ passata dal 29.mo al 31.mo posto, perdendo due posizioni nel 2018. Giunto alla sua undicesima edizione, il GII è uno strumento quantitativo dettagliato che aiuta i responsabili decisionali a livello globale a capire meglio come stimolare l’attività innovativa che guida lo sviluppo economico e umano. Il GII analizza 126 economie in base a 80 indicatori, che vanno dai brevetti alla creazione ...