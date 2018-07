Ricerca Google riceve lo Speed Update e prova a dare la priorità ai siti veloci

Google testa una nuova Ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google : Android Studio - YouTube - Ricerca e altro ancora : Scopriamo alcune novità legate a Google, come il nuovo Android Studio, novità per la Ricerca, statistiche su YouTube e stranezze per gli utenti di G Suite.

App Google migliora il sistema di Ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente : Determinate ricerche di immagini attivano l'App Google per chiedere all'utente se desidera creare una raccolta per ciò che sta cercando. Ecco come

Google migliora il motore di Ricerca e il servizio Google Trends : Il team di Google è costantemente impegnato nel miglioramento del sistema di classificazione dei risultati del suo motore di ricerca. Ecco le ultime novità

Cinque motori di Ricerca che non sono Google : (Foto: Edho Pratama /Unsplash) Senza necessariamente dover arrivare all’assioma della madre di Zerocalcare per la quale Google è l’intero internet (“Non c’è più Google“), è pur vero che la concorrenza al motore di ricerca di The Big G è ridotta all’osso. Meglio parlare di alternative, che tendono a distinguersi per la promessa di riservatezza sui dati degli utenti e relativo tracciamento, ma non solo. Eccone ...

Google quest'anno pagherà ad Apple di meno per spingere il suo motore di Ricerca : Alphabet, l'azienda "madre" di Google, ha dichiarato che i costi di acquisizione del traffico dovrebbero diminuire nel 2018, inclusi i pagamenti per Apple