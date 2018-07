Rete 3 Italia ko Impossibile navigare | mandare sms e chiamare

3 Italia Non Funziona La Rete - Errore Di Registrazione | 10 Luglio 2018 : 3 Italia down, non Funziona 10 Luglio 2018: disservizi in tutta Italia. Problemi 3 Italia: non Funziona internet, impossibile chiamare o inviare SMS. Ecco cosa succede alla rete 3 Italia 3 Italia down 10 Luglio 2018, non Funziona internet, telefono, chiamate ed SMS 3 Italia sta avendo problemi di rete su tutto il territorio Italiano: succede anche […]

Gravissimi problemi 3 Italia il 10 luglio : non funziona la Rete - errore di registrazione : La giornata del 10 luglio inizia male con problemi 3 Italia molto diffusi. Nonostante l'ora mattutina, le segnalazioni relative al servizio dell'operatore che non funziona sono già nell'ordine delle centinaia. In particolare non andrebbe la connessione internet delle SIM telefoniche del vettore, mica una cosa di poco conto insomma. Al momento di questa pubblicazione, i problemi 3 Italia sono ben fotografati dal servizio Downdetector. --Mentre ...

Canale 5 - Italia 1 - Rete 4 in diretta streaming su PC - Android e iOS : I canali Mediaset come Canale 5, Italia 1, Rete 4 e altri sono tra i più seguiti in TV. Con l’avanzare della mobilità, tecnologia e delle esigenze è però diventato necessario avere modo di guardare i canali Mediaset in streaming direttamente sul proprio PC, Android o iPhone / iPad. Fortunatamente per farlo non c’è bisogno di affidarsi a siti pieni di pubblicità o illegali perché è la stessa Mediaset ad aver lanciato un servizio ...

Parliamo di Russia - ma la vera anomalia sul "data Retention" è l'Italia : Il Foglio del 3 luglio pubblica l'allarmato articolo "In Russia saranno registrate le conversazioni telefoniche di tutti e archiviate per sei mesi". Molti timori, in cui si riporta: "Da domenica in Russia ogni chiamata, messaggio o chat finisce nel database delle compagnie di telecomunicazioni che per 6 mesi devono conservare tutto ciò che avviene via smartphone e metterlo a disposizione dei servizi di sicurezza...".Viene anche riportato ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su Rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Teleborsa, - Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su Rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare Frecciarossa ...

Cresce la Rete Supercharger Tesla - le stazioni di ricarica rapida ora sono 400 in Europa - 30 in Italia : ... dimostrando quanto chi guida una Tesla ami percorrere lunghe distanze, equivalenti a oltre 1.100 viaggi andata/ritorno sulla Luna, 15 viaggi su Marte o 21 mila giri del mondo'. Naturalmente, l'...

FS Italiane : connettere Rete ferroviaria nazionale e porti per facilitare scambio merci in Europa : Nel mondo oltre il 70% delle merci si muovono via mare e il trasporto marittimo è diventato la spina dorsale dell'economia mondiale. L'Italia con i suoi porti ha accesso a circa il 20% delle merci ...

FS Italiane : connettere Rete ferroviaria nazionale e porti per facilitare scambio merci in Europa : Nel mondo oltre il 70% delle merci si muovono via mare e il trasporto marittimo è diventato la spina dorsale dell'economia mondiale. L'Italia con i suoi porti ha accesso a circa il 20% delle merci ...

Problemi per la Rete TIM - disservizi in alcune zone d’Italia : Diversi utenti lamentano disservizi con la rete TIM, sia fissa sia mobile: sembra che in alcune zone d'Italia la linea risulti completamente assente, mentre in altre vada al singhiozzo. State avendo Problemi anche voi? L'articolo Problemi per la rete TIM, disservizi in alcune zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decReterà la fine degli aiuti alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Alessia PRete : ‘Chiedo scusa’ per la foto di Miss Italia con la fascia modificata : L’ex gieffina Alessia Prete fa ancora parlare di sé. Non per la sua storia con il calciatore viareggino Matteo Gentili, ma per una foto ritoccata postata su Instagram. I suoi followers hanno attaccato Alessia perché non contenti del messaggio che la foto faceva trapelare. Prontamente, l’ex concorrente del ‘Grande fratello’, ha fatto un mea culpa, chiedendo scusa ai suo fans per la disattenzione, ma sottolineando la sua buona fede. ‘Non volevo ...

Rete Iliad - per il momento la copertura in Italia dipende dalla zona : copertura Rete Iliad in Italia: un tema che è finito sotto la lente di ingrandimento. I maggiori siti che si occupano di telefonia e smartphone si sono soffermati sull'argomento e non poteva essere altrimenti. Un operatore che irrompe sul mercato Italiano ed attua prezzi così aggressivi, per forza di cose pone in allerta il consumatore. --La prima domanda che ci si pone è come si possa avere così tanto a costi così contenuti. Inevitabile, a quel ...

Alessia PRete si scusa per la foto di Miss Italia con la fascia modificata postata su IG : L’ex gieffina Alessia Prete fa ancora parlare di sé. Non per la sua storia con il calciatore viareggino Matteo Gentili, ma per una foto ritoccata postata su Instagram. I suoi followers hanno attaccato Alessia perché non contenti del messaggio che la foto faceva trapelare. Prontamente, l’ex concorrente del ‘Grande fratello’, ha fatto un mea culpa, chiedendo scusa ai suo fans per la disattenzione, ma sottolineando la sua buona fede. ‘Non volevo ...