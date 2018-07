Resa dei conti in Carige | il finanziere Mincione chiede la revoca del cda

Thailandia - attesa ripResa dei soccorsi : 5.57 Una pioggia battente cade questa mattina sulla grotta Tham Luang, al cui interno rimangono ancora quattro ragazzi e l'allenatore della loro squadra di calcio, dopo il salvataggio di otto ragazzi tra ieri e domenica. Una conferma della ripresa delle operazioni di recupero per la terza fase del salvataggio non è ancora arrivata, ma il via è atteso entro la mattinata. Tutti gli 8 ragazzi recuperati finora sono in buone condizioni.

Tour de France - la classifica generale dei big dopo la crono squadre di Cholet : Dumoulin ha già un abisso su tutti gli altri - sorpResa Uran ma Nibali c’è : Tour de France, la classifica generale con i tempi di tutti i big dopo la crono squadre di Cholet: vittoria di tappa per la BMC, maglia gialla per il campione olimpico Greg Van Avermaet con lo stesso tempo del compagno di squadra Tejay van Garderen Il Team BMC vince la crono squadra di Cholet, terza tappa del Tour de France, e il campione olimpico Greg Van Avermaet indossa la maglia gialla: in classifica generale ha lo stesso tempo del ...

Thailandia - ripResa la missione di recupero dei ragazzi bloccati nella grotta : tutti gli aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Campo sportivo località Varco : il 9 luglio la ripResa dei lavori : Soddisfazione anche da parte dell'assessore allo Sport del Comune di Cariati Ines Scalioti , foto, , che fa sapere: 'Ringrazio Pino Greco, ex delegato allo Sport, che tanto ha fatto per consentire l'...

Graziani e Collovati Show. La vera sorpResa dei Mondiali è su Mediaset Extra : Diversi, opposti, ma incredibilmente complementari. Straripante uno, rigido e permalosissimo l’altro. Eppure irresistibili, in un continuo cercarsi e stuzzicarsi che ha reso decisamente originale quest’edizione di Mai dire Mondiali.Ciccio Graziani e Fulvio Collovati ci sono sempre, o quasi. Seduti vicini sul divano rosso, i due campioni del mondo dell’82 hanno costruito il loro feeling strada facendo.prosegui la letturaGraziani e ...

Brasile-Belgio 1-2 - Mondiali 2018 : impResa dei Red Devils - semifinale storica. Verdeoro a casa - disfatta Neymar : Il Brasile è crollato al cospetto di un maestoso Belgio, i Red Devils hanno sovvertito il pronostico della vigilia, hanno sconfitto la quotata Seleçao per 2-1 e si sono qualificati alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. I ragazzi di Martinez ora affronteranno la Francia in una sfida tutta europea: per la seconda volta nella sua storia il Belgio approda tra le quattro grandi nel Pianeta (quarti nel 1986). La notizia clamorosa è una e una ...

Commercio - la ripResa dei prezzi spinge le vendite : MILANO - Maggio positivo per il Commercio in Italia, con le vendite al dettaglio in crescita rispetto ad aprile dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Lo dicono i dati Istat, secondo i quali 'le ...

TeResa dei popoli : Roma. Si fa il suo nome tra le righe, nel Pd , e su Repubblica, , per un'eventuale corsa alla segreteria in quota renziana e in concorrenza con Nicola Zingaretti sull'ipotetica ripresa delle pecorelle ...

Tregua nel Pd su Martina segretario. La Resa dei conti è rimandata : Nel Partito democratico regna (per così dire) la pace. Infatti è stato trovato, come è stato scritto anche qui, un accordo per eleggere Maurizio Martina segretario all’assemblea di sabato prossimo. Niente liti, niente drammi plateali il 7 luglio. Ma le cose in realtà non sono così pacifiche come sem

Il Segreto anticipazioni : SAUL e PRUDENCIO - la Resa dei conti : In alcuni dei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arrivo di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan), a Puente Viejo: dopo aver ricevuto grazie a Francisca Montenegro (Maria Bouzas) delle informazioni sul nascondiglio della parente e di Consuelo (Trinidad Iglesia), l’uomo si presenterà nella cittadina per avere notizie sulla ...

Mondiali Russia 2018 – La Resa dei conti si avvicina - l’Argentina prepara il match con la Nigeria [GALLERY] : Clima apparentemente disteso nel ritiro dell’Argentina a Bronnitsy, Messi e compagni preparano la sfida da dentro o fuori con la Nigeria La partita decisiva si avvicina, l’Argentina si prepara ad affrontare la Nigeria per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo il pari con l’Islanda e la pesantissima sconfitta con la Croazia, gli uomini di Sampaoli non possono sbagliare con gli ...

Yes - we ‘Kane’ - l’Inghilterra vola agli ottavi dei Mondiali ma la vera impResa è di Panama : ecco perchè è una giornata storica [FOTO] : 1/7 Fabio Ferrari/ LaPresse ...

Tim - Genish in bilico : lo sfogo non è piaciuto Lunedì la Resa dei conti : Si prevedono scintille nella prossima riunione del cda di Telecom, prevista Lunedì 25, dopo le critiche dell'ad Amos Genish ad alcuni membri , non citati per nome, del cda. Questi consiglieri ...

Atletica - Filippo Tortu all’assalto! A Madrid per abbattere il muro dei 10 secondi : riuscirà nell’impResa? : Filippo Tortu può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana: l’appuntamento è per venerdì 22 giugno, alle ore 19.59 e 21.15. Prima le batterie e poi la finale dei 100 metri al Meeting Internazionale di Madrid: nella capitale spagnola, il brianzolo proverà a sfrecciare come mai nessun italiano nella storia. Il 20enne ha nel mirino la barriera dei 10 secondi, vuole infrangerla per entrare nella leggenda e nel mito, vuole ...