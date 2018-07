“Renzi svelò a Obama le interferenze della Russia nella politica italiana” 

lastampa

(Di martedì 10 luglio 2018) è il 18 ottobre del 2016, il presidente del Consiglio Matteo Renzi va in visita di Stato alla Casa Bianca. Parlando con, denuncia lerussecampagna per il referendum costituzionale del 4 dicembre: «Stanno facendo in Italia le stesse cose che fanno qui», cioè le operazioni per influenzare le elezioni poi vinte da Trump. Anzi...