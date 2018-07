Renzi lancia programma tv a Mediaset Piero Angela “ce la può fare” | Di Maio “prendo atto

Televisione - Matteo Renzi pronto a lanciarsi nella veste di conduttore : La prima apparizione televisiva dell’ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi risale al 1994, quando partecipò come concorrente a una puntata della Ruota della Fortuna. Molto prima della sua ascesa politica. Come annunciato dal produttore televisivo Lucio Presta, Renzi è pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva: un programma sulla città di Firenze in cui l’ex premier giocherà il ruolo di “guida turistica”. In ...

Davvero Renzi sta preparando un nuovo partito da lanciare in autunno? : Il Governo Conte non è ancora nato e già la prima vittima potrebbe averla fatta. Non è tanto il centrodestra, la cui implosione si è verificata nel corso delle trattative, ma il Pd, grazie al tempismo ...

Davvero Renzi sta preparando un nuovo partito da lanciare in autunno? : Il Governo Conte non è ancora nato e già la prima vittima potrebbe averla fatta. Non è tanto il centrodestra, la cui implosione si è verificata nel corso delle trattative, ma il Pd, grazie al tempismo con cui Matteo Renzi, deluso dagli esiti della recente assemblea nazionale del partito, si prepara a lanciare un nuovo soggetto, magari ispirato a qualche modello transalpino. In marcia, cittadini! Il sospetto ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E FloRenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...

Carcare : la Lista LoRenzi lancia la sfida : "Facciamo un confronto pubblico" : 'Il rilancio della nostra cittadina deve partire soprattutto da un modo nuovo di fare politica, trasparente, aperto al dialogo e al coinvolgimento da parte di tutti i cittadini che debbono sentire l'...

Renzi ora lancia la sfida : "Lega e M5s mantengano le loro folli promesse" : 'Salvini e Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un partito di sinistra', ora 'tocca a loro', adesso 'devono rispettare le promesse ...

Martina lancia una stoccata a Renzi : "Altro che pop corn - prepariamoci a fare una proposta alternativa" : "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque ...

Matteo Renzi lancia un nuovo leader del centrosinistra Video : Il Pd sosterra' il governo del Presidente Mattarella, ma se l'esecutivo neutrale non avra' i numeri come si suppone [Video], non si fara' trovare impreparato all'appuntamento con le urne. Un leader ideale c'è gia' e ad 'incoronarlo' in tal senso è Matteo Renzi, ospite a Di Martedì, su La7. Inutile dire che il candidato premier del centrosinistra sara' l'attuale premier, ancora formalmente in carica: Paolo Gentiloni. L'ipotesi era stata ...

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...

Grillo rilancia il referendum sull'euro. Renzi : 'Sbrocca' : Roma, 4 mag. , askanews, Beppe Grillo, in un'intervista pubblicata oggi sul sito d'attualità culturale francese Putsch, ha ribadito l'obiettivo di un referendum sull'eurozona, sostenendo di volere che ...

Trattative governo : Renzi blocca l'asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Segui su Blasting News il live della giornata politica, con tutti gli aggiornamenti sulle Trattative per la formazione del governo tra M5S, PD e Lega. #diretta

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...