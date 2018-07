Renzi a Mediaset | Piersilvio Berlusconi conferma la trattativa

Mediaset - Renzi pronto all'esordio in tv/ Gli auguri di Piero Angela - Di Maio punge : "Bravo come presentatore" : Renzi pronto ad un programma tv su Mediaset: ultime notizie e trattative in corso col Biscione per programma su Firenze. Piero Angelo, "ce la può fare". Di Maio, "in bocca al lupo"(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:49:00 GMT)

Pier Silvio Berlusconi : "Il progetto di Matteo Renzi a Mediaset? Perché no" : La trattativa c'è. Ma no, stavolta non parliamo di politica, anche Perché se l'argomento riguarda Matteo Renzi, il suo nome facilmente viene subito paragonato a quel frangente. La trattativa in questo caso è tra l'ex Presidente del Consiglio e Mediaset. L'idea di Renzi è quella di portare la cultura ed in particolare un documentario che racconta Firenze in una delle tre reti del biscione, e qualche tempo fa lo stesso ex premier ha così ...

Renzi tratta con Mediaset : pronto il suo programma tv : Matteo Renzi sta trattando con Mediaset. Già, proprio così. L'ex segretario del Partito Democratico e attuale Senatore dello stesso, sta trattando con l'azienda di Berlusconi per venderle un programma televisivo storico-culturale su Firenze. A quanto pare Renzi avrebbe già molto materiale girato e montato, che avrebbe già proposto a Discovery e Sky ricevendo in risposta un 'no, grazie'.D'altra parte non si tratta di una novità assoluta. Lo ...

In Onda - Di Maio : «In Rai metteremo vertici al di sopra di ogni sospetto politico. Renzi a Mediaset? Oltre ogni immaginazione» : Di Maio, In Onda In Rai “metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica“. L’accordo di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguarda anche il rinnovo dei vertici del servizio pubblico. Uno snodo delicato e strategico su cui i partiti, anche in un recentissimo passato, non hanno mai rinunciato a spartirsi le poltrone. Ora, stando alle promesse, i due maggiori azionisti del nuovo esecutivo intendono ...

Di Maio : “Programma di Renzi a Mediaset? Singolare immaginarlo in quei panni. Prendo atto che si occuperà d’altro” : Luigi Di Maio a InOnda (La7) commenta il possibile nuovo programma di Matteo Renzi su Mediaset. “Invidioso? No, è Singolare immaginarlo in quel ruolo. Gli faccio il mio in bocca al lupo” L'articolo Di Maio: “Programma di Renzi a Mediaset? Singolare immaginarlo in quei panni. Prendo atto che si occuperà d’altro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rivoluzione Mediaset - ecco i nuovi palinsesti : e Renzi approda su Rete4 : La Rivoluzione dell'autunno Mediaset è il restyling di Rete4, che da settembre cambia grafica, propone 5 prime serate autoprodotte, punta sull'attualità, chiama Gerardo Greco a guidare il Tg4 e ...