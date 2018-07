spotandweb

: Nuova notizia: Remo Martingano nuovo Executive Creative Director in Canali&C - SpotandWeb : Nuova notizia: Remo Martingano nuovo Executive Creative Director in Canali&C - ASSOCOM : Remo Martingano nuovo Executive Creative Director di Canali&C -

(Di martedì 10 luglio 2018) DJ, scenografo, curatore di spettacoli e di progetti artistici, porta in agenzia un approccio creativo a 360°, e dice: "Credo che la cosa più importante per fare bene il nostro lavoro non sia tanto ...