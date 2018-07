REGGIO LIVE FEST 2018 : Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15. Infine, nei giorni 7 e 8 dicembre, grande chiusura al Teatro Cilea con il Musical originale ' Flashdance '. I ...

Presentata l'Estate Reggina 2018 con il "REGGIO LIVE Fest" - InfoOggi.it : Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15. Infine, nei giorni 7 e 8 dicembre, grande chiusura al Teatro Cilea con il Musical originale 'Flashdance'. All'...

Diretta/ Uruguay Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : PaREGGIO di Pepe! : Diretta Uruguay Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la Celeste parte come la nazionale favorita(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:05:00 GMT)

Diretta/ Danimarca Francia Mondiali 2018 - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Si va verso il paREGGIO : Diretta Danimarca Francia, streaming video e tv: i Bleus sono già qualificati agli ottavi dei Mondiali 2018, agli scandinavi serve solo un punto.

Diretta/ Danimarca Francia Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : Si va verso il paREGGIO : Diretta Danimarca Francia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bleus qualificati agli ottavi dei Mondiali 2018, agli scandinavi basta un punto(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018 / Classifica dei gironi A-B : spaREGGIO in vetta - diretta gol live score (25 giugno) : Risultati Mondiali 2018, gruppi A-B: diretta gol live score delle partite che chiudono i due gironi. Ci sarà la contemporaneità delle gare all'interno del singolo raggruppamento(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:50:00 GMT)

DIRETTA/ Giappone Senegal Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : PaREGGIO di Inui! : DIRETTA Giappone Senegal streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata del girone H ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Diretta/ Germania Svezia Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : Reus! PaREGGIO dei tedeschi : Diretta Germania Svezia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata del girone F ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:06:00 GMT)

Presentati i risultati della ricerca sul livello di digitalizzazione della città di REGGIO Emilia : ... Capitale umano e sociale: utilizzo delle scuole e di altri luoghi della città , come la città della Scienza, per favorire la conoscenza e l'apprendimento attraverso le nuove tecnologie; Internet è ...

LIVE Italia-Australia - Nations League Volley in DIRETTA : 1-1 - paREGGIO degli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Nations 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare gli ostici canguri in un match determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rincorrere gli atti conclusivi e giocarsi il tutto per tutto settimana prossima nella tappa conclusiva di ...

Maltempo - disastrosa frana a REGGIO Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

“Il bergamotto di REGGIO Calabria. Produzione e valorizzazione” : al via il Master Universitario di II livello : Sabato 16 giugno alle ore 9 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è in programma la presentazione e l’avvio delle attività formative del Master Universitario di II livello per Tecnico Esperto su “Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione” in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Lo scopo del Master è di ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-4. Dolomiti per il paREGGIO - Olimpia per avere il primo match point : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...