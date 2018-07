Rc auto : Ivass - ‘assidiamante.com’ e ‘gioiassicurazioni.com’ attività irregolare : Rioma, 17 lug. (AdnKronos) – I siti ‘www.assidiamente.com’ e ‘www.gioiassicurazioni.com’ non sono riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel registro. E’ quanto rileva l’Ivass in un comunicato dopo che è stata segnalata commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte per il tramite dei due siti, che non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli ...

RC auto - Ivass : “premi calati del 5% nel 2017”. Federconsumatori : “dati distanti dalla realtà” : Lo scorso anno il premio medio per la Rc Auto si è attestato a 425 euro, il 5% in meno rispetto al 2016: è quanto sostiene la relazione annuale dell’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni. Nonostante la flessione, però, rimane il divario di prezzo con i principali Paesi europei: mediamente 117 euro in più rispetto a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito per via del maggior costo dei sinistri e delle spese ...

Rc auto : Ivass - ‘ariaassicura.it’ non iscritto al registro : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il sito internet ‘www.ariaassicura.it’ non è riconducibile ad un intermediario assicurativo iscritto nel registro. Ad evidenziarlo in una nota è l’Ivass dopo che è stata segnalata la promozione di polizze Rc auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del suddetto sito internet, i cui contenuti sono risultati i medesimi del sito www.fedeassicurazioni.com (oggi offline), già oggetto di ...