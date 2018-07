Rand Sudafricano in ripresa grazie alla debolezza del dollaro

finanza-infograficando

(Di martedì 10 luglio 2018) I mercati si sono presi una pausa dai loro timori riguardo lo scoppio di una guerra commerciale sempre più forte, e questo ha aiutato le valute emergenti come il. Quest'ultima infatti ha messo assieme una serie di sedute positive a dimostrazione come la domanda di divise emergenti sia in risalita.Le prospettive delAnche oggi la coppia Usd-Zar aveva cominciato muovendosi in discesa fino a 13,3850, leggermente più sopra del picco di tre settimane raggiunto lunedì a 13,3100. Poi c'è stato il rientro del. Sulla base dei dati dei migliori siti Forex trading gratis possiamo vedere che venerdì scorso ilha chiuso sotto le 13,50 per la prima volta dal 22 giugno. S'è trattato di un momento molto importante, dopo il crollo al minimo di sette mesi a quota 14,00 durante il sell-off dei mercati emergenti, innescato dall'aumento dei tassi ...