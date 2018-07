Rai | in vigilanza spunta il nome di Alberto Barachini | di Forza Italia e fedelissimo del

Bicamerali rinviate al 18 luglio. Prima i nodi Copasir e Vigilanza - per ultimo il cda Rai : La Conferenza dei Capigruppo del Senato decide all'unanimità di rinviare al 18 luglio la costituzione delle commissioni Bicamerali. Così si affronterà Prima la questione Copasir e Vigilanza e solo dopo si voterà sul Cda Rai. Il Pd darà entro il 16 i nomi dei suoi componenti e mercoledì 18 si riuniranno alle 9 la Vigilanza; alle 10 il Copasir. Alle 11 l'Assemblea eleggerà i componenti del Cda Rai, ...

Bicamerali senza accordo - Pd non dà nomi per Copasir e Vigilanza Rai : "In assenza di accordo con le altre forze politiche sulle presidenze di Commissioni di garanzia e delle Giunte di Camera e Senato abbiamo deciso di non provvedere alla comunicazione dei componenti del ...

Copasir e Vigilanza Rai - il Pd pronto alla guerra. Incontro con Forza Italia. Meloni : “Scandaloso - Berlusconi smentisca” : Il Pd è pronto a “scatenare un casino”, per usare le parole di un dirigente del partito sentito dall’agenzia LaPresse, se la maggioranza impedirà ai democratici di assumere la presidenza del Copasir, a beneficio di Fratelli d’Italia. Per questo ieri i capigruppo di Pd e Forza Italia si sono incontrati per definire un metodo in vista delle votazioni della prossima settimana, quando si comporranno le commissioni ...

Ecco le contropartite per Berlusconi Vigilanza Rai - Commissioni e... : Governo Lega-M5S, forse ci siamo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto altre 24 ore al Quirinale per cercare di far nascere un esecutivo politico ed evitare quello 'neutrale' e rosa del Presidente (che non avrebbe i numeri in Parlamento). Forza Italia...