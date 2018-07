Rai | il 18 luglio voto Camera su 2 membri Cda

Rosewood 2 al via su Rai2 : l’ultima stagione della serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio, è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione. I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Bicamerali rinviate al 18 luglio. Prima i nodi Copasir e Vigilanza - per ultimo il cda Rai : La Conferenza dei Capigruppo del Senato decide all'unanimità di rinviare al 18 luglio la costituzione delle commissioni Bicamerali. Così si affronterà Prima la questione Copasir e Vigilanza e solo dopo si voterà sul Cda Rai. Il Pd darà entro il 16 i nomi dei suoi componenti e mercoledì 18 si riuniranno alle 9 la Vigilanza; alle 10 il Copasir. Alle 11 l'Assemblea eleggerà i componenti del Cda Rai, ...

SCUSATE SE ESISTO/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi (oggi - 10 luglio 2018) : SCUSATE se ESISTO va in onda su Rai 1 oggi. Nel cast figurano tra gli altri Paola Cortellesi, Raoul Bova e Corrado Fortuna, alla regia Riccardo Milani. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:37:00 GMT)

FRENCH KISS/ Su Rai 3 il film con Meg Ryan e Kevin Kline (oggi - 10 luglio 2018) : FRENCH KISS, una commedia romantica che va in onda su Rai 3 oggi. Nel cast: Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton e Jean Reno, alla regia Lawrence Kasdan. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:11:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 10 luglio 2018. Su Rai2 la seconda ed ultima stagione di Rosewood : Morris Chestnut in Rosewood Rai1, ore 21.25: Scusate se esisto! Film di Riccardo Milani del 2014, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci. Prodotto in Italia. Durata: 106 minuti. Trama: Dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro si rivelerà presto difficile fino al giorno in cui incontra Francesco, con il ...

CHRONICLE - Rai 4/ Info streaming del film di Josh Trank (oggi - 9 luglio 2018) : CHRONICLE va in onda su Rai 4 oggi lunedì 9 luglio 2018. Nel cast tra gli altri figurano Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan, alla regia Josh Trank. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:25:00 GMT)

REGALI DA UNO SCONOSCIUTO - THE GIFT - Rai 3/ Info streaming del film di Joel Edgerton (oggi - 9 luglio 2018) : REGALI da uno SCONOSCIUTO - The GIFT va in onda su Rai 3 oggi. Nel cast figurano anche Jason Bateman e Rebecca Hall, alla regia Joel Edgerton. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:24:00 GMT)

Anche Al Bano tra gli ospiti di Una voce per Padre Pio - su Rai1 il 9 luglio : Anche Al Bano tra gli ospiti di Una voce per Padre Pio, in onda su Rai1 alle 23.30 del 9 luglio. Come di consueto, l'evento sarà trasmesso dal sagrato della Chiesta della Sacra Famiglia in Pietrelcina, terra che ha dato i natali al Santo. A guidare la serata sarà Tiberio Timperi, nuovo volto della manifestazione ideata da Enzo Palumbo nell'ormai lontano 2000. La serata sarà in grado di coniugare musica, spettacolo e tv con una serie di ...

NEED FOR SPEED/ Su Rai Due il film con Aaron Paul e Imogen Poots (oggi - 9 luglio 2018) : NEED for SPEED va in onda su Rai Due oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast ci saranno anche Aaron Paul, Imogen Poots e Dominic Cooper, alla regia Scott Waugh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:12:00 GMT)

REGALI DA UNO SCONOSCIUTO-THE GIFT/ Su Rai 3 il film con Jason Bateman (oggi - 9 luglio 2018) : REGALI da uno sconosciuto - The GIFT va in onda su Rai 3 oggi. Nel cast figurano anche Jason Bateman e Rebecca Hall, alla regia Joel Edgerton. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:49:00 GMT)

