Rai : Fico - scelta Cda sarà banco prova legislatura : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Un piccolo aggiornamento dopo la riunione dei capigruppo, in cui abbiamo fissato il calendario dei lavori della Camera per le prossime settimane. Come sapete, il Parlamento dovrà eleggere quattro membri del nuovo consiglio di amministrazione della Rai. Due saranno scelti dalla Camera e due dal Senato (mentre due sono scelti dal Governo e un settimo è eletto dai dipendenti dell’azienda). La ...

TV - Rai5 : “I pionieri degli abissi” - sopravvivere nell’Oceano Pacifico : Nell’arcipelago di Tonga, nell’Oceano Pacifico, due creature poco conosciute hanno imparato a sopravvivere in un ambiente assai particolare: la Sterna Fuligginosa, un uccello marino che non osa bagnarsi le ali per paura di annegare, e il gamberetto Alvin, un mollusco cieco che riesce comunque a trovare la sua strada in un territorio inospitale. Sono i protagonisti del documentario “I pionieri degli abissi”, in onda domenica 24 giugno ...

Cda Rai - l’appello di Roberto Fico : “Consiglieri e direttori vanno scelti per merito - la politica ne stia fuori” : A pochi giorni dal rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai, il presidente della Camera, Roberto Fico, chiede ai colleghi parlamentari di respingere le logiche di lottizzazione politica del Cda Rai: "Se la scelta degli amministratori deve essere il frutto di un ragionamento alto, così anche tutta l’organizzazione interna della Rai deve essere stabilita esclusivamente dai vertici del servizio pubblico scelti dal Parlamento, dal Governo ...

Fico 'La politica resti fuori dalla Rai - l elezione del Cda sarà il primo banco di prova' : E ha deciso di fare sentire la sua voce con un appello su Facebook: 'La politica ne resti fuori, dia finalmente un segnale forte di cambiamento. In caso contrario saremmo davanti a un vero e proprio ...

Appello di Fico sulla Rai : "Nelle prossime settimane, secondo la legge approvata nella scorsa legislatura dal Parlamento, sarà ancora la politica a scegliere i componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini: due ...

Appello Fico su Rai : politica resti fuori da nuovo Cda : , askanews, Il presidente della Camera, Roberto Fico, lancia un Appello a tutto il Parlamento in vista della elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Rai chiedendo che la politica ne ...

Appello Fico su Rai : politica resti fuori da nuovo Cda : Nelle prossime settimane, secondo la legge approvata nella scorsa legislatura dal Parlamento, sarà ancora la politica a scegliere i componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini: due ...

Modica - sdRaiato in strada blocca il traffico : poi picchia i militari : I carabinieri della Compagnia di Modica continuano con attività incessante di controllo del territorio su tutto il territorio di competenza. Segnatamente la lotta all'illegalità prosegue nelle ore più ...

FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO/ Diretta video Rai - le Frecce Tricolori. Casellati e Fico ai raggi X : FESTA DELLA REPUBBLICA, 2 GIUGNO: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:42:00 GMT)

Pelizzoli - Bellini e Raimondi schierati in difesa per i disabili - contro le difficoltà : "Con il nuovo sentiero si completa l'offerta riabilitativa dell'Unità Spinale, un percorso che va dalla riabilitazione neuromotoria a quella occupazionale, attraverso la sport-terapia fino al ...

Francesco Raiola/ Arrestato per traffico di stupefacenti : stesso calvario di Enzo Tortora (Sono Innocente) : Francesco Raiola, Arrestato ingiustamente per traffico di stupefacenti il suo caso somiglia moltissimo a quello che colpì diversi anni prima il giornalista Enzo Tortora. (Sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:33:00 GMT)

Strada bloccata per trasporto eccezionale - scafo di una nave urta il guardaRail : traffico in tilt : di Giuseppe Baratta LATINA - traffico e disagi sulla Pontina. Questa mattina, poco prima delle 7.30 un incidente che ha coinvolto un trasporto eccezionale ha, di fatto, bloccato la Pontina in ...

Giro : 7/a tappa - da Pizzo a PRaia senza difficoltà : Il 101/o Giro d'Italia lascia la suggestiva, colorata e appassionata Sicilia per approdare in Calabria, con la 7/a tappa in programma domani da Pizzo Calabro a Praia a Mare, attraversando le province ...

Arrestato un 16enne nel Napoletano : fermò il traffico per agevolare un Raid armato : I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione a un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura per i Minori nei confronti di un ...