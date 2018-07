Rai | Alessandro Greco fatto fuori da Zero e Lode? Lo sfogo | ' Per forza | io'

Alessandro Greco dopo Zero e Lode parla del suo futuro in Rai : Zero e Lode, Alessandro Greco: “Mi ritengo un uomo libero” I palinsesti Rai sono stati presentati e il malcontento serpeggia tra molti telespettatori che, a partire da settembre, vedranno una Rai decisamente diversa. Marco Liorni non darà più il benvenuto a La vita in diretta dopo ben sette anni di onorata conduzione. Al suo posto Tiberio Timperi condurrà la nuova edizione del salotto pomeridiano di Rai1 al fianco di Francesca ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta - vincitore e classifica : inediti - canta Alessandro Canino (Ultima puntata) : Ora o mai più, ultima puntata 29 Giugno: classifica finale e vincitore. Questa sera scopriremo chi ha vinto il programma condotto da Amadeus. Le canzoni e i duetti della serata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:26:00 GMT)

Palinsesti Rai - le risposte alle questioni Eleonora Brigliadori - Flavio Insinna e Alessandro Greco : Mercoledì 27 giugno a Milano la Rai ha presentato i Palinsesti autunnali agli investitori. Un’occasione anche per rispondere ad alcune polemiche esplose in questi giorni di inizio estate. Pechino Express, questione Brigliadori Andrea Fabiano, il direttore di Rai2, non può esimersi dal parlare del caso che ha infiammato queste ultime settimane televisive: Eleonora Brigliadori doveva partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ...

RaiSport : Paola Ferrari e Alberto Rimedio a Speciale Champions su Rai 1 - Alessandro Antinelli verso 90° Minuto : Paola Ferrari Quella che partirà dopo i Mondiali sarà un’annata che vedrà la Rai assoluta protagonista del calcio in chiaro. Oltre agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini e alla sempre seguita Coppa Italia, sulla tv di Stato tornerà a brillare la Champions League dopo sette stagioni di assenza. Il direttore di RaiSport Gabriele Romagnoli ha scelto a chi affidare l’ambito Speciale Champions del mercoledì su Rai 1. Secondo ...

Alessandro Greco a Blogo : "Zero e lode chiude? Nessuna comunicazione. No polemiche con la Rai - no preoccupazione per la mia carriera" : Venerdì scorso ha chiuso i battenti Zero e lode. 176 puntate e la quasi certezza della mancata riconferma nella prossima stagione. Alessandro Greco, conduttore e mattatore del quiz prodotto da Endemol, non fa drammi e nell'intervista concessa a Blogo mostra invidiabile serenità: Quando sono stato chiamato per Zero e lode il direttore generale Rai Mario Orfeo, l'allora direttore di Rai1 Andrea Fabiano e la società di produzione Endemol ...

A tRaining day with… Alessandro De Rose : come preparare un tuffo da 27 metri senza acqua [VIDEO] : Il campione italiano svela il vero luogo dove nascono le magie degli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series. Ad accompagnarlo, un ospite d’eccezione dagli Usa Alessandro De Rose è l’unico italiano in gara nella Red Bull Cliff Diving World Series. Cosentino di nascita, triestino, francese e poi romano d’adozione, Alessandro ha perseguito il suo sogno di diventare un high diver professionista con tenacia e determinazione. Infaticabile in ...

Alessandro Moriconi/ Fratello di Ultimo - la dedica al Festival di Sanremo : "VinceRai la tua battaglia!" : Alessandro Moriconi, la dedica del Fratello Ultimo al Festival di Sanremo 2018 ha davvero commosso tutti. "Vincerai la tua battaglia" e la forza di combatterla. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:25:00 GMT)

Addio ad Alessandro Greco? Rivoluzione in Rai - ecco chi arriverà al suo posto : Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con Zero e Lode, sembra proprio che non ci sia spazio per Alessandro Greco nella programmazione Rai. Nei nuovi palinsesti, secondo le indiscrezioni, il quiz...