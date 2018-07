Ragusa | Cassì in visita al Comando della Guardi di Finanza

Ragusa - il sindaco Cassì attribuisce incarichi dirigenziali : Il sindaco di Ragusa Cassì attribuisce incarichi dirigenziali per regolarizzare la macchina organizzativa del Comune

Ragusa - il neo sindaco Cassì incontra PIazza : Il neo sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì in visita dal Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa Salvatore PIazza

Ragusa - randagi in contrada Mugno : primo appello a Cassì : Il dem Mario Chiavola insiste sul randagi smo mentre Ragusa in Movimento auspica collaborazione con la nuova amministrazione

Cassì sindaco di Ragusa : un successo costruito in due mesi : Cassì nella sua prima dichiarazione ufficiale da sindaco di Ragusa assicura il suo massimo impegno e quello della sua squadra

Ragusa : M5S non ce la fa al primo turno - ballottaggio Tringali-Cassì : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - A Ragusa è il pentastellato Antonio Tringali ad ottenere la maggioranza dei voti in questa tornata elettorale, ma il suo 22,67% non è sufficiente ad evitargli il ballottaggio del 24 giugno. A contendergli la poltrona di primo cittadino, lasciata dal compagno di partito