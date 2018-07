Ragusa | arrestato corriere della droga con 35 kg di hashish

Ragusa - anziane abbandonate e chiuse a chiave in una casa di riposo : arrestato il titolare : Una donna si alza dal letto per andare in bagno, cade e resta per ore per terra fino a quando vicini sentono le sue urla e chiamano la polizia. Così la polizia ha scoperto quanto succedeva in una casa di riposo che ospita sei anziane a Vittoria. Il titolare abbandonava le donne a loro stesse da quando aveva licenziato un'operatrice.Continua a leggere