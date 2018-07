Raggi | Rifiuti | ‘Porta a porta’ a Fontana Candida

ROMA - CAOS RIFIUTI : SCIOPERO AMA IL 14 LUGLIO/ Stop netturbini : la Raggi promette nuove assunzioni ma... : ROMA, CAOS RIFIUTI: SCIOPERO Ama il 14 LUGLIO. Stop nei netturbini, inviata comunicazione a Sindaco e prefettura: garantiti solo servizi minimi: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Rifiuti - Raggi : assunzioni in Ama - eviteremo lo sciopero : Roma in queste ore è in crisi, in varie zone i Rifiuti si sono accumulati vicino ai cassonetti. Ma il 14 luglio si rischia di arrivare all'emergenza: per quel giorno i sindacati Cgil, Cisl, Uil e ...

Raggi : stiamo lavorando molto su rifiuti - avanziamo per quartieri : Raggi: nuovo modello sta prendendo corpo Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Lo sciopero deriva dall’abrogazione di una norma che non consente di far entrare nelle partecipate nuovi dirigenti. stiamo lavorando. Abbiamo ottenuto la chiusura positiva del tavolo interistituzionale per Roma. Credo che nei prossimi giorni sarà portata in Giunta la delibera che supera questo problema”. “stiamo ...

Rifiuti : Trizzino (M5S) - chiesto a ministero monitoRaggio costante crisi Sicilia : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caos Rifiuti in atto in Sicilia che ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo chiesto

Piccolo (PD) : Rifiuti - Raggi e Ama pensano a poltrone : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Roma come un pendolo oscilla tra degrado e caos. L’emergenza Rifiuti e’ nelle strade che da settimane sia in centro che in periferia sono cosparse di sacchetti della spazzatura spesso aperti e abbandonati. Ma ne’ Ama ne’ tantomeno il Campidoglio rispondono alle ripetute segnalazioni dei cittadini. La Città si ...

Rifiuti - Pedica a Raggi : "Servono segnalazioni per svuotare cassonetti?" - : Bisogna mandare al Campidoglio anche i video di tutti i cassonetti pieni per farli svuotare e riuscire a vedere le strade pulite? I cittadini pagano già per un servizio che definire da terzo mondo è ...

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Raggi : Rifiuti - scoperti altri 3mila ‘scrocconi’ : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto attraverso Facebook. “Abbiamo scoperto altri 3mila ‘scrocconi della spazzatura’. Persone che in questi anni hanno sporcato la città non pagando mai le tasse. È terminata la mappatura delle utenze nei quartieri di Trastevere e San Lorenzo”. “E anche li’ l’Ama ha trovato delle utenze fantasma. Solo a Trastevere ...

Ecco la spiaggia della Raggi - tra favelas e rifiuti : Lungo Ponte Marconi è il solito via vai. Qualche studente procede svogliato in direzione dell"università, mentre decine di rom spingono i loro carrelli carichi di materiale rovistato. Quando lo sguardo punta verso il basso, sugli argini del Tevere, c"è da perdere l"orientamento tra canneti, rovi, boscaglia e fronde.A spezzare la monotonia amazzonica del paesaggio ci sono solo tetti di cartone e qualche discarica. Dove sono bagnanti ed ...

Raggi : Rifiuti - no schiava di giochini politici : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha parlato della situazione Rifiuti. Lo ha fatto intervenendo a un incontro con l’Associazione della Stampa estera in Italia. “La situazione dei Rifiuti a Roma oggi e’ critica perché le competenze sono frammentate. Se qualche meccanismo si inceppa, Roma ne paga le conseguenze. Io sono pronta a prendermi le responsabilità sulla gestione del ciclo dei Rifiuti, ma mi deve essere ...

Baglio : su rifiuti giunta Raggi si conferma incapace di decidere : Roma – Di seguito le parole di Valeria Baglio, consigliera capitolina del Pd. “E’ sempre colpa di qualcun altro per la Sindaca Raggi. Sui rifiuti da due anni questa maggioranza non prende decisioni su nuovi impianti. Ha perfino annullato quelli già progettati dalla passata amministrazione”. “Ora la colpa è di Zingaretti e della Regione Lazio? Forse la Sindaca punta ad alzare lo scontro per farsi ascoltare dal ...

Raggi : su trasporti e rifiuti Zingaretti non è amico di Roma : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Così il sindaco Virginia Raggi parlando del presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo - spiega - ma se non ...

