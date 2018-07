Raggi | nel breve periodo Roma mai come New York e Londra

Cristiano Ronaldo è della Juve : sta Raggiungendo Torino con Agnelli : Il futuro di Cristiano Ronaldo si scrive in questo caldo martedì di luglio. La trattativa tra la Juventus e CR7

Juventus - Agnelli ha Raggiunto CR7 in Grecia : ora si può chiudere : Agnelli HA raggiunto CR7- Come anticipato dai colleghi di “La Stampa“, Andrea Agnelli è volato in Grecia per raggiungere Cristiano Ronaldo nel resort extra lusso. Un incontro per sancire in maniera definitiva il passaggio dell’asso portoghese in maglia bianconera. SI ATTENDO NOTIZIE DA MADRID Andrea Agnelli è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo in attesa del […] L'articolo Juventus, Agnelli ha raggiunto CR7 in Grecia: ...

Motocross - GP Asia 2018 : Jorge Prado vince a Semarang nella MX2 e Raggiunge Jonass in classifica generale : Jorge Prado (KTM) si aggiudica il Gran Premio d’Asia della MX2 sul tracciato indonesiano di Semarang, seconda ed ultima tappa della trasferta orientale, e si porta a pari punti con il lettone Pauls Jonass (KTM) in classifica generale. Lo spagnolo, dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche (proprio alle spalle del rivale), nella seconda approfitta di una caduta in partenza di Pauls Jonass per vincere senza problemi Gara-2 e il Gran ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora Raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Roma : Trasporti - incontro Toninelli-Raggi su Tpl : Sul tavolo la ‘cura del ferro’ e ferrovie ex concesse Roma – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha incontrato al Mit la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel corso del tavolo sono stati affrontati diversi temi legati al rilancio del Trasporto pubblico locale. A partire dall’ammodernamento delle sue infrastrutture: dalle linee metro alla ‘cura del ferro’, dai nuovi tracciati tramviari fino alle ferrovie ...

Scoperta nello spazio una ‘pistola’ di Raggi cosmici capaci di Raggiungere la Terra : Scoperta una maxi-fonte di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra: è generata da Eta Carinae, il più luminoso sistema stellare nel raggio di 10.000 anni luce dalla Terra. La descrivono sulla rivista Nature Astronomy i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa. Eta Carinae è un sistema binario a 7.500 anni luce dalla Terra, composto da due stelle massicce, una 90 volte più grande la massa del Sole e l’altra 30 volte di ...

Scoperta nello spazio una ‘pistola’ di Raggi cosmici capaci di Raggiungre la Terra : Scoperta una maxi-fonte di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra: è generata da Eta Carinae, il più luminoso sistema stellare nel raggio di 10.000 anni luce dalla Terra. La descrivono sulla rivista Nature Astronomy i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa. Eta Carinae è un sistema binario a 7.500 anni luce dalla Terra, composto da due stelle massicce, una 90 volte più grande la massa del Sole e l’altra 30 volte di ...

Raggi : augurato a Toninelli buon lavoro - su tavolo metro C e Atac : Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Abbiamo augurato al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, un buon lavoro. Poi abbiamo parlato dei vari dossier che inizieremo ad affrontare già dalle prossime settimane. Prevalentemente metro C, le ferrovie ex concesse e il fondo nazionale trasporti. Sono tutti temi su cui il ministero ha buoni margini e anche il Comune. La riunione è stata già molto operativa e ...

Raggi : con tornelli senso civico e rispetto come in altre città del mondo : Raggi: stessi passeggeri paganti si arrabbiano con furbetti Roma – Di seguito quanto detto da Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Vorremmo semplicemente fare quello che si fa già in tutte le altre città del mondo. Un po’ di senso civico e un po’ di rispetto delle regole. Mi sembra che questa misura dei tornelli abbia già stabilito un confine, perché sono gli stessi passeggeri che hanno pagato il biglietto ad arrabbiarsi ...

Bici buttata nel Tevere - Raggi lancia la piattaforma per le segnalazioni : “Mandate video e foto degli incivili” : Dopo il caso del video di una ragazza che butta una Bicicletta nel Tevere, la sindaca Virginia Raggi ha lanciato un appello ai cittadini per combattere degrado e vandalismo. E nel corso di una conferenza stampa, ha presentato il nuovo sistema unico di segnalazione del Comune di Roma: la piattaforma da oggi online è nata dalla fusione dei precedenti sistemi di Gestione dei Reclami e IoSegnalo e la nuova interfaccia è frutto di una consultazione ...

India : "La Cina è nel Raggio delle nostre testate termonucleari" : 'Il missile Agni-V è in grado di colpire l'intero territorio cinese. Le principali città della Cina come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hong Kong sono nel raggio d'azione del nuovo Icbm'. E' quanto ...

Roma - buttano la bicicletta a noleggio nel Tevere e postano il video sui social. Raggi : “Incivili. Spero vengano puniti” : “Non ci sono parole davanti a queste immagini. Incivili. Spero i responsabili di questo gesto insensato e vergognoso siano individuati al più presto. Non solo per punirli ma soprattutto affinché imparino cosa sia il rispetto del bene comune”. Così su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi commenta le immagini di un video girato sui social network nelle scorse ore: due giovani gettano una bicicletta nel Tevere. L'articolo Roma, ...

Foro nella roccia per Raggiungere i 12 bimbi prigionieri della grotta : lo stesso dilemma che attanagliava i soccorritori nel film-capolavoro del 1951 di Billy Wilder, L'asso nella manica: tentare di salvare il prigioniero della grotta passando dall'ingresso principale o ...

Vertice Ue - sui migranti è stato Raggiunto un compromesso - ma nella pratica cambia poco : Al Consiglio Ue, a cui hanno partecipato i 28 Paesi dell'Unione un accordo è stato raggiunto. Ma si tratta di una vittoria a metà per l'Italia: non ci sono obblighi per nessuno, ma solo alcune modifiche dell'assetto attuale "su base volontaria".Continua a leggere