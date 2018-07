Raggi | in cantiere metro D ed E | intanto lavoro su bus e tram

romadailynews

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – “Abbiamo inleD ed E, ma nel frattempo dobbiamo pensare anche ad altri interventi sulla mobilita’ pubblica. Oltre all’intensificazione dei bus e a misure per l’aumento della velocita’ commerciale, stiamo lavorando sull’efficientamento energetico e l’abbattimento dell’inquinamento che puo’ essere conseguito per esempio con i, su cui stiamo sviluppando una copertura a ragnatela”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, in un video in diretta sulla sua pagina Facebook per rispondere alle domande dei cittadini. L'articolo: inD ed E,su bus eproviene da RomaDailyNews.