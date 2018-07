Qualcomm Snapdragon 845 supporta il Face Unlock per più volti

Qualcomm annuncia Snapdragon 632 - 439 e 429 - e Wear 2500 per gli smartwatch : Qualcomm annuncia tre nuove Mobile Platform, Snapdragon 632, 439 e 429, insieme a Snapdragon Wear 2500, un chipset dedicato agli smartwatch per bambini. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 632, 439 e 429, e Wear 2500 per gli smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 1000 : Processore per Notebook e Desktop con Windows 10 : Il Processore di Qualcomm della serie Snapdragon 1000 sarà il primo Processore creato appositamente per Notebook e Desktop con Windows 10. Al via la nuova era di Qualcomm Lo Snapdragon 1000 sarà il primo Processore di Qualcomm per Desktop e laptop con Windows 10 Qualcomm si appresta a fare il grande debutto in ambiente Desktop […]

Surface Andromeda e HoloLens 2 saranno dotati dello Snapdragon 1000 di Qualcomm? : Che Qualcomm, con l’aiuto di Microsoft, stia lavorando ad un futuro processore denominato Snapdragon 1000 per Windows 10 on ARM è ormai diventata una certezza, ma ciò che è emerso oggi è alquanto interessante. A quanto pare i 2-in-1 e i notebook non saranno le sole due categorie di device ad essere dotati del prossimo processore mobile in quanto il Colosso di Redmond avrebbe già deciso di introdurlo anche nel Surface Andromeda e nel visore ...

Windows 10 on ARM : Snapdragon 1000 sarebbe il prossimo processore di Qualcomm per la fascia alta : Snapdragon 1000 sarebbe il prossimo processore a cui sta lavorando Qualcomm; processore destinato ai computer Windows on ARM ad elevate prestazioni. E già si parla di un primo prodotto, che dovrebbe disporre di questo processore, indicato con nome in codice ASUS Primus. Il mercato è attualmente davvero in fermento, per la visione del prossimo futuro dei personal computer. Non si parla che di doppio display e prodotti destinati al settore ...

La CPU Qualcomm Snapdragon 1000 potrebbe essere più potente del previsto : Stando alle ultime indiscrezioni, il Qualcomm Snapdragon 1000 avrà un TDP capace di arrivare fino a 12 W, quasi il doppio rispetto allo Snapdragon 850 L'articolo La CPU Qualcomm Snapdragon 1000 potrebbe essere più potente del previsto proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 850 : il SoC destinato solo ai PC Windows : Qualcomm ha annunciato che sarà Samsung, il primo OEM a implementare la piattaforma di calcolo mobile Snapdragon 850, il SoC destinato esclusivamente ai PC Windows. Tanta potenza e durata della batteria, gli ingegneri hanno potuto sviluppare le migliori caratteristiche del chip dedicato solo ai PC. Al Computex 2018 di Taipei l’azienda californiana, leader nel settore dei chip per smartphone, ha presentato ufficialmente il SoC (System on ...

Qualcomm presenta ufficialmente lo Snapdragon 850 : ecco i dettagli : Con l’annuncio ufficiale dello Snapdragon 850, da parte di Qualcomm, si prospetta una nuova crescita per il ramo dei PC “Always Connect” di Windows 10. Cpu La nuova CPU marchiata Qualcomm garantirà un aumento delle prestazioni pari al 30%, rendendo velocemente obsoleta la passata generazione. Oltre all’aumento delle prestazioni, Snapdragon 850 fornirà una maggiore ottimizzazione dei processi. La migliore gestione alleggerirà, soprattutto, i ...

Windows 10 on ARM : trapelato in rete il Qualcomm Snapdragon 1000 : In un articolo di ieri abbiamo visto come, secondo alcune indiscrezioni affidabili, Qualcomm stesse sviluppando un nuovo processore completamente dedicato a Windows 10 on ARM: lo Snpadragon 850. I colleghi di Winfuture.de continuano quest’oggi a rivelare altri documenti interni nascosti affermando che alcuni PC della prossima generazione di Windows 10 on ARM saranno addirittura dotati dello Snpadragon 100, una CPU specificatamente ...

Qualcomm svela il SoC Snapdragon 710 per la fascia medio-alta : Qualcomm Snapdragon 710 è il nuovo SoC dedicato alla fascia medio-alta, che si va a posizionare a metà strada tra i top di gamma della serie 800 e i medio-gamma della serie 600. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. L'articolo Qualcomm svela il SoC Snapdragon 710 per la fascia medio-alta proviene da TuttoAndroid.

Snapdragon 710 : Qualcomm ridefinisce la potenza dei SoC di fascia media : Qualcomm annuncia lo Snapdragon 710, successore diretto dello Snapdragon 660, a cui viene conferito un nuovo nome per le maggiori caratteristiche prestazionali del SoC. I SoC di serie 600 di fascia più alta come gli Snapdragon 650 e 660 sono stati tra i primi SoC non di punta che utilizzavano core della CPU di grandi dimensioni, il che ha portato un salto significativo in termini di prestazioni della gamma di fascia media. Qualcomm Snapdragon ...

Qualcomm fa chiarezza sul suo Snapdragon 845 - e nel mentre costringe Xiaomi a rilasciare un aggiornamento kernel : Il rilascio pubblico del kernel di un dispositivo è una scelta importante per un'azienda, ma che comporta numerosi vantaggi agli sviluppatori e utenti finali. Ecco le ultime news di Qualcomm! L'articolo Qualcomm fa chiarezza sul suo Snapdragon 845, e nel mentre costringe Xiaomi a rilasciare un aggiornamento kernel proviene da TuttoAndroid.

La CPU Qualcomm Snapdragon 3100 per smartwatch supporterà il tracciamento degli occhi : Stando alle ultime indiscrezioni, tra le feature della CPU Qualcomm Snapdragon 3100 non dovrebbe mancare il supporto alla funzionalità di eye-tracking L'articolo La CPU Qualcomm Snapdragon 3100 per smartwatch supporterà il tracciamento degli occhi proviene da TuttoAndroid.