Pronostico Olimpija Ljubljana vs Qarabag FK | Champions League 11-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 10 luglio 2018), primo turno di qualificazione,di, mercoledì 11 luglio. Ospiti con maggiore esperienza europea., mercoledì 11 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno diè sicuramente quello che metterà di fronte i campioni di Slovenia a quelli dell’Azerbaijan. Come arrivano? L’, nella scorsa stagione, è stata eliminata dai finlandesi del VPS in Europa. Il campionato sloveno prenderà il via la prossima settimana, dopo esserselo aggiudicato per via della differenza reti nei confronti del Maribor. Ilha raggiunto la fase a gironi dellaper il quarto anno consecutivo. Alla prima esperienza nella massima competizione europea nella scorsa stagione, ha pareggiato per due ...