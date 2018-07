Produzione auto | a maggio in calo del 7% Export | Usa prima destinazione con quota 20%

Istat : Produzione industriale cresce - ma non le auto : Notizie positive dopo la battuta d'arresto. A maggio +0,7% rispetto al mese precedente e +2,1% rispetto a un anno fa. Solo il settore dell'auto in ribasso: -4% - Notizie positive arrivano oggi dal ...

Tokyo. Piogge - case auto : stop Produzione : 04.48 Le Piogge torrenziali che hanno devastato negli ultimi giorni il Kansai il Kyushu,nel Giappone centro occidentale, hanno costretto diverse aziende del settore auto a sospendere la produzione Allagamenti interrompono principali vie I dirigenti della Daihatsu hanno deciso lo stop nelle catene di assemblaggio dei veicoli in quattro prefetture a causa delle difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Decisione analoga presa dalla Mazda, ...

Produzione auto - aprile positivo per industria automotive italiana : + 9%. Nei 4 mesi -8% : TORINO - La Produzione di autovetture supera le 62.000 unità nel mese di aprile, in crescita del 9% rispetto allo stesso mese del 2017. Nel primo quadrimestre registra una flessione...

Fca - Marchionne : aumentiamo Produzione in Italia - auto premium : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, 'Entro il 2022 manterremo e aumenteremo l'utilizzo della capacità produttiva Italiana, con un portfolio di prodotti green e premium'. Lo ha affermato l'...

Auto – Mercedes-Benz avvierà la Produzione di una vettura elettrica nello stabilimento di Hambach : In Francia e più precisamente a Hambach sarà avviata la produzione della prima vettura elettrica firmata Mercedes Benz Mercedes-Benz Cars amplia la propria catena produttiva destinata alla produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento di Hambach (Francia) produrrà un’Auto elettrica compatta Mercedes-Benz firmata EQ, il nuovo brand di prodotti e tecnologie. “Con l’inaugurazione dello stabilimento smart di Hambach, avvenuta 20 anni ...

Subaru ASCENT : la casa automobilistica inizia la Produzione del nuovissimo SUV negli USA : La casa automobilistica giapponese ha iniziato la produzione della Subaru ASCENT nel suo impianto statunitense nell’Indiana Il 7 maggio scorso, la prima ASCENT prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio SIA (Subaru of Indiana Automotive Inc.). L’ASCENT è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l’obiettivo di una crescita sostenibile nella ...

Nel 2025 Nissan bloccherà la Produzione di auto diesel in Europa : Il suo modello di punta, la Leaf , è in assoluto l'auto alla spina più venduta al mondo . Inoltre la sua alleanza con Renault e Mitsubishi crea un gruppo sufficientemente solido, in grado di poter ...

Tiene la Produzione : +1 - 2% Ma perde il traino dell'auto : ... ecco perché una robusta ripresa dell'attività manifatturiera è essenziale per l'economia del Paese'. Un elemento importante che è mancato negli ultimi mesi, aggiunge l'esperto, riguarda la fiducia ...

Crescita - nel primo trimestre Produzione industriale ferma. Quella di auto cala del 2 - 5% : il dato peggiore da 5 anni : Dall’Istat arrivano nuovi dati sul rallentamento dell’economia italiana. Nel primo trimestre 2018 la produzione industriale è rimasta ferma rispetto ai tre mesi precedenti e Quella di auto, che da anni traina l’industria italiana, ha segnato un -2,5%, il dato peggiore da cinque anni. Per trovare una flessione più ampia bisogna tornare al secondo trimestre del 2013, quando era stata del 4,8%. Su base annua la produzione di ...

Nissan pronta allo stop della Produzione di auto diesel in Europa : Negli ultimi anni è evidente come le vendite di auto elettriche siano cresciute nel mondo rispetto a quanto avveniva in passato, ma è altrettanto vero che la produzione di auto a combustibile fossile rappresenta ancora la quota di mercato maggiore in termini di vendite rendendo al momento impensabile per i principali produttori del settore abbandonare questo mercato per passare a motori che riducano sensibilmente le emissioni di gas ...

Nissan verso lo stop alla Produzione di auto diesel in Europa : Nissan si appresta a porre uno stop alla produzione in Europa di autovetture con motori diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del ...