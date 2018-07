Problemi di connessione ​sulla rete di Wind e Tre

Problemi per la telefonica Tre. Blackout su connessione in tutta Italia : connessione dati assente in tutta Italia per gli utenti della compagnia Tre. A partire dalle 4 del mattino del 10 luglio si è registrato un Blackout che ha impedito ai clienti e agli abbonati di accedere ai serviziAlle 9.50, su Twitter, Tre ha rassicurato i propri utenti, scrivendo di aver preso in carico il problema che verrà risolto il prima possibile: "Stiamo riscontrando Problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ...

Le utenze telefoniche di Wind e 3 stanno avendo Problemi a usare la connessione dati : Da diverse ore i servizi mobili delle compagnie telefoniche 3 e Wind sono “down”, cioè stanno avendo dei problemi in tutta Italia. Chi ha 3 o Wind come gestore telefonico sta segnalando malfunzionamenti nella connessione al traffico dati per accedere The post Le utenze telefoniche di Wind e 3 stanno avendo problemi a usare la connessione dati appeared first on Il Post.

Telefonia - down la rete dati di 3 : Problemi di connessione in tutta Italia : Da questa mattina tantissimi utenti stanno segnalando problemi alla rete dati della compagnia telefonica 3: in sostanza si possono ricevere messaggi ed effettuare chiamate ma è impossibile navigare in Internet, a meno di non...

Problemi di connessione con Asus Zenfone 3 Laser? Aggiornamento 79 per la soluzione : Chi possiede un Asus Zenfone 3 Laser non si stupisca se, negli ultimi tempi, ha dovuto vedersela con Problemi di connessione di rete alle pagine internet, non sempre aperte in maniera agile e veloce (nonostante un buon segnale di rete). L'anomalia è stata presa in carico dagli sviluppatori che hanno lavorato all'ultimo Aggiornamento 76 previsto per il device, di cui oggi 28 giugno è partita appunto la distribuzione. Cosa porta con se per ...

Serissimi Problemi Telegram oggi 27 giugno : app e servizio web in connessione continua : Ci risiamo, di nuovo problemi Telegram oggi 27 giugno. L'app di messaggistica risulta inutilizzabile in questo primo pomeriggio con un down abbastanza diffuso che oltre a riguardare l'Italia intera, si sta verificando anche in Europa. Cosa succede esattamente e come si stanno manifestando i problemi Telegram? Sfido i nostri lettori ad aprire l'applicazione sia su iPhone che su qualsiasi dispositivo Android. La schermata interna dell'app ...

Addio Problemi di connessione lenta con Google Wifi : funzionamento e prezzo in Italia : Potrete dire Addio ai problemi di connessione lenta con Google Wifi, il dispositivo intelligente che si preoccuperà di gestire al meglio il segnale in ogni stanza, andando direttamente ad interfacciarsi con i router per offrirvi una copertura sempre stabile e veloce, in qualsiasi camera voi stiate soggiornando. Il sistema di avvale della tecnologia mesh, in grado di dare luogo ad una serie di punti di accesso Wi-Fi, tutti operanti in modo ...

Windows 10 April Update : Problemi con la connessione dei dispositivi alla rete? Ecco il fix ufficiale! : April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, è stato per Microsoft un vero successo con il superamento dei 250 milioni di PC aggiornati in meno di due mesi dal rilascio ufficiale al grande pubblico. Recentemente la stessa Microsoft si è vantata del fatto che la versione 1803 del proprio sistema operativo desktop si sia mostrata la più ottimizzata e stabile con pochissimi bug riscontrati e un calo notevole delle richieste da parte ...

Problemi Wind al 1 giugno : connessione rete instabile e niente chiamate? : Il mese di giugno si apre con significativi Problemi Wind all'orizzonte. Questa mattina segnaliamo delle anomalie nell'erogazione del servizio dell'operatore mobile che sembra non funzionare a dovere. Cosa non va esattamente per i numerosissimi clienti sparsi lungo il territorio nazionale? Come ci segnala prontamente il servizio Downdetector.it, le prime segnalazioni di Problemi Wind si sarebbero concretizzate verso le ore 9 di questa ...

Tanti Problemi Tiscali il 21 maggio : non funziona connessione internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...

Più frequenti i Problemi Spotify con connessione WiFi : quali soluzioni? : Sono del tutto inaspettati i problemi Spotify che sono stati segnalati nel corso delle ultime ore da moltissimi utenti online. Dopo l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato nel corso del mese di aprile, infatti, bisogna prendere atto che da qualche giorno a questa parte non sono isolate le segnalazioni da parte di chi sta incontrando non poche difficoltà con l'utilizzo di una delle app più famose al mondo. La questione sembra coinvolgere ...