Primo semestre molto positivo per Groupe PSA Italia

Gruppo Renault Italia consolida la sua posizione nel Primo semestre 2018 : Su un mercato Autovetture + Veicoli Commerciali che subisce una lieve contrazione dell’1,4%, il Gruppo Renault realizza 117.888 immatricolazioni, consolidando la sua quota di mercato che si attesta al 9,7%...

Fervi - Primo semestre positivo : Teleborsa, - Ricavi consolidati pari a circa 12,4 milioni di Euro per Fervi nel 1° semestre del 2018, rispetto agli 11,5 milioni di Euro al 30 giugno 2017, segnando una ulteriore crescita dell'8%. I ...

Classifica album e singoli più venduti nel Primo semestre del 2018 : Sfera Ebbasta batte Laura Pausini - tallonata da Irama. Non brillano i sanremesi - flop di Mina : Sfera Ebbasta La trap doMina, il talent si difende, Sanremo non brilla. Fimi ha reso note le classifiche di vendita degli album e dei singoli relativamente al primo semestre del 2018 (per la precisione dal 29 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Al primo posto tra gli album svetta Sfera Ebbasta con Rockstar, forte di un triplo disco platino. Staccata, al secondo posto, Laura Pausini, la giudice di X Factor Spagna ha un solo platino all’attivo ...

Vendite 2018 - Le best seller italiane del Primo semestre - FOTO GALLERY : Con 1.128.037 immatricolazioni (dati Unrae), nei primi sei mesi del 2018 il mercato italiano ha fatto registrare un leggero calo delle Vendite (-1,4%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una prevedibile conferma: la crescita di Suv e crossover, di cui ne sono state immatricolate, rispettivamente, 88.079 (+19,9%) e 237.916 (+31%) unità. In crescita anche la quota di mercato pari al 9,4% e al 27,6%: una vettura su tre, in ...

Classifica album e singoli più venduti nel Primo semestre del 2018 : Sfera Ebbasta batte Laura Pausini - tallonata da Irama. Non brillano i sanremesi - flop di Mina : Sfera Ebbasta La trap doMina, il talent si difende, Sanremo non brilla. Fimi ha reso note le classifiche di vendita degli album e dei singoli relativamente al primo semestre del 2018 (per la precisione dal 29 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Al primo posto tra gli album svetta Sfera Ebbasta con Rockstar, forte di un triplo disco platino. Staccata, al secondo posto, Laura Pausini, la giudice di X Factor Spagna ha un solo platino all’attivo ...

Moto : Ancma - nel Primo semestre immatricolazioni +4 - 3% (2) : (AdnKronos) – Nonostante le incertezze, “la voglia di Moto non arretra e il nostro mercato fornisce un contributo positivo, mantenendo una domanda relativamente sostenuta”, continua Dell’Orto. Dall’analisi per cilindrata, secondo i dati di Confindustria Ancma, emergono due categorie di scooter quelli tra 300-500cc con 25.967 veicoli e un incremento del 2,5%. A seguire ci sono i 125cc con 25.740 ...

Moto : Ancma - nel Primo semestre immatricolazioni +4 - 3% : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – A giugno le vendite per le immatricolazioni di Moto e scooter superiori ai 50 centimetri cubici ammontano a 27.496 unità, con una flessione del 5,8% su base annua. Le Moto sono stabili con 10.733 unità (-0,8%), mentre gli scooter registrano 16.763 veicoli immatricolati (-8,8%) e i ‘cinquantini’ perdono ancora volumi, con 2.405 vendite e un calo del 22,6%. E’ quanto emerge dai dati diffusi da ...

Moto : Ancma - nel Primo semestre immatricolazioni +4 - 3% : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – A giugno le vendite per le immatricolazioni di Moto e scooter superiori ai 50 centimetri cubici ammontano a 27.496 unità, con una flessione del 5,8% su base annua. Le Moto sono stabili con 10.733 unità (-0,8%), mentre gli scooter registrano 16.763 veicoli immatricolati (-8,8%) e i ‘cinquantini’ perdono ancora volumi, con 2.405 vendite e un calo del 22,6%. E’ quanto emerge dai dati ...

Borsa Italiana : migliori e peggiori azioni sul Ftse Mib nel Primo semestre 2018 : Le due grandi variabili che hanno determinato l' andamento di Borsa Italia nei primi sei mesi del 2018 sono state: la guerra commerciale tra Usa e Cina/Europa, da un lato, e la tensione politica in ...

Vendite vetture nuove : stagnazione nel Primo semestre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lipari - Museo Archeologico Regionale Bernabò Brea : +14% di affluenza nel Primo semestre 2018 : Registrato nel primo semestre dell’anno un incremento del 14%, rispetto al dato del 2017, di visitatori al Museo Archeologico Regionale Bernabò Brea di Lipari, e il trend sembra essere decisamente positivo per i prossimi mesi estivi confermandosi una utile cartina da tornasole degli afflussi turistici nell’arcipelago eoliano. Tappa obbligata dei tour naturalistico-culturali il panoramico complesso museale è dislocato negli edifici storici della ...

Mercato auto Italia - in calo nel Primo semestre 2018. Panda auto più venduta : Giro di boa per il Mercato Italiano dell’auto: i dati di vendita del primo semestre 2018 parlano di una flessione dell’1,45%, con 1.120.829 veicoli immatricolati. Al dato negativo contribuisce anche il mese di giugno appena concluso, in cui si sono state registrate 174.702 veicoli, in calo del 7,25% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Secondo Michele Crisci, presidente dell’Unrae (Associazione delle Case automobilistiche estere), ...

Wall Street in rosso nel Primo giorno del secondo semestre : L'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Usa e resto del mondo mettono i listini azionari di Wall Street sotto pressione, in un contesto di avversione al rischio crescente Gli indici Nasdaq, ...

Borse - petrolio - Bitcoin : chi vince e chi perde sui mercati nel Primo semestre : I?numeri espressi dai mercati finanziari nel primo semestre evidenziano variazioni significative, molte delle quali a doppia cifra. Il flusso di capitali si è spostato massicciamente tra le varie classi di investimento generando vincitori e vinti. Sorprendendo le attese...