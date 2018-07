ilfoglio

Primarie conservatrici. Nel dibattito in #Spagna per sostituire #Rajoy si intravede il dilemma della destra europea…

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma. Per molti versi, la Spagna è un unicum nel panorama politico europeo. E’ governata da un socialista, è saldamente europeista, pratica una politica di accoglienza responsabile e non allarmistica dei migranti, non è afflitta dal populismo (ci sono i movimenti di estrema sinistra come Podemos, ma