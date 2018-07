Prezzi benzina | diesel e gpl | stabilità sulla rete carburanti

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Prosegue per il 7° giorno consecutivo la fase dinazionale: anche sul territoriopraticati senza particolari sussulti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,636 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,637 a 1,653 euro/litro (no-logo a 1,619). Il prezzo medio praticato dele’ a 1,508 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,506 a 1,521 euro/litro (no-logo a 1,493). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato e’ di 1,758 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,725 a 1,840 euro/litro (no-logo a 1,661), mentre per illa media e’ a 1,634 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,615 a 1,717 euro/litro ...